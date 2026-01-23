अहमदाबाद के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही मची खलबली
अहमदाबाद के कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच और बम निरोधक दस्ते ने परिसरों की तलाशी ली लेकिन अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है
गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में आज एक बार फिर स्कूलों के परिसर में हड़कंप मच गया। पश्चिमी अहमदाबाद के कई स्कूलों को एक ही तरह की धमकी भरी ईमेल मिली, जिसमें बम विस्फोट की चेतावनी दी गई थी। स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद मामला क्राइम ब्रांच के हाथ में आ गया।
क्राइम ब्रांच की फुल एक्शन मोड में जांच
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की बम निरोधक दस्ता (Bomb Squad) और फॉरेंसिक विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। स्कूल परिसरों की छानबीन शुरू कर दी गई है। स्निफर डॉग्स और बम डिस्पोजल यूनिट्स के साथ-साथ विशेषज्ञ टीमों ने हर कोने की तलाशी ली। अभी तक किसी भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक का पता नहीं चला है, लेकिन जांच जारी है।
धमकी का पैटर्न पुराना
यह पहली बार नहीं है जब अहमदाबाद के स्कूलों को ऐसी ईमेल धमकियां मिली हैं। पिछले कुछ महीनों में कई बार स्कूल, कोर्ट और अन्य सार्वजनिक जगहों पर इसी तरह की होक्स कॉल्स या ईमेल आए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये ज्यादातर फर्जी धमकियां होती हैं, जिनका मकसद अफवाह फैलाना और दहशत पैदा करना होता है। फिर भी हर बार पुलिस इसे गंभीरता से लेती है और पूरे प्रोटोकॉल के साथ कार्रवाई करती है।
माता-पिता और स्कूल प्रशासन में खलबली
धमकी मिलते ही कई स्कूलों ने बच्चों को सुरक्षित घर भेजने का फैसला किया। पैरेंट्स स्कूल के बाहर पहुंचे और अपने बच्चों को ले गए। एक तरफ जहां बच्चे डरे हुए थे, वहीं अभिभावक भी चिंतित नजर आए।
