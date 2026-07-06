ड्रोन से निगरानी, 200 से ज्यादा हिस्ट्रीशीटर से पूछताछ, अहमदाबाद पुलिस ने रथयात्रा से पहले बढ़ाई सुरक्षा
रथयात्रा में किसी भी तरह तकी खलल ना पड़े, इसके लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन तैनात किए जाने के साथ-साथ संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
अहमदाबाद अपराध शाखा ने 16 जुलाई को निकलने वाली 149वीं वार्षिक रथयात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी है। यात्रा के शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में शामिल रहे 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई।
गुजरात के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक यह वार्षिक रथयात्रा करीब 12 घंटे के अपने मार्ग के दौरान जमालपुर, कालूपुर, शाहपुर और दरियापुर सहित कई सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरती है। अधिकारियों ने बताया कि आयोजन में किसी भी तरह का खलल रोकने के लिए शहर के सबसे संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है और व्यापक तलाशी अभियान चलाए गए हैं।
मकानों की छत पर निगरानी के लिए ड्रोन तैनात
अपराध शाखा ने एक बयान में कहा कि रथयात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए हिंसक अपराधों में शामिल रहे 200 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है। बयान के मुताबिक, सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने के तहत संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया और रथयात्रा मार्ग पर पड़ने वाले मकानों की छतों की निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए गए हैं।
अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़
अपराध शाखा ने बताया कि यात्रा से पहले चलाए गए इस अभियान के दौरान उसने एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से नौ अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, इन एहतियाती कदमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रथयात्रा बिना किसी अप्रिय घटना के शांतिपूर्वक संपन्न हो।भगवान जगन्नाथ की इस वार्षिक रथयात्रा में हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।