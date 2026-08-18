गुजरात में ‘बॉस स्कैम’ साइबर गिरोह का भंडाफोड़, पाकिस्तान-चीन कनेक्शन का खुलासा
अहमदाबाद पुलिस ने ‘बॉस स्कैम’ से जुड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए पश्चिम बंगाल से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, गिरोह पाकिस्तान और चीन में बैठे साइबर अपराधियों को सिम कार्ड और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराता था।
अहमदाबाद पुलिस ने ‘बॉस स्कैम’ से जुड़े एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर क्राइम नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह पिछले 4-5 साल से ठगी को अंजाम दे रहा था। ये गिरोह पाकिस्तान और चीन में बैठे साइबर अपराधियों को साइबर ठगी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा रहा था। मामले में पश्चिम बंगाल से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को जांच के दौरान 4500 सिम कार्ड, बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और करीब 21 हजार ओटीपी उपलब्ध कराने से जुड़ी जानकारी मिली है।
अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह गिरोह दूसरे देशों में बैठे साइबर अपराधियों को सिम कार्ड और अन्य तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराता था। पुलिस के अनुसार, गिरोह का कॉल सेंटर इस्लामाबाद से संचालित किया जा रहा था।
4,500 सिम कार्ड और 10 हजार डिवाइस
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने साइबर अपराध के लिए करीब 4,500 सिम कार्ड जुटाए थे। छापेमारी के दौरान ऐसे डिवाइस भी बरामद हुए, जिनमें एक साथ चार सिम कार्ड संचालित किए जा सकते थे। जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह के नेटवर्क से करीब 10 हजार लैपटॉप और मोबाइल फोन जुड़े हुए थे। पुलिस ने इन डिवाइस को निष्क्रिय कर दिया है।
21 हजार ओटीपी देने का दावा
पुलिस के मुताबिक, आरोपी साइबर अपराधियों को ओटीपी उपलब्ध कराने का काम भी करते थे। अब तक करीब 21 हजार ओटीपी उपलब्ध कराए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके बदले आरोपियों को प्रति ओटीपी 100 रुपये मिलते थे।
पुलिस का कहना है कि गिरोह पहले टेलीग्राम ग्रुप के जरिए अपनी गतिविधियां संचालित करता था, लेकिन जांच एजेंसियों की निगरानी से बचने के लिए बाद में व्हाट्सऐप ग्रुप का इस्तेमाल करने लगा।
26 राज्यों में 251 शिकायतें
जांच में इस नेटवर्क की व्यापकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके खिलाफ देश के 26 राज्यों में अब तक 251 शिकायतें दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के साथ-साथ इस गिरोह से जुड़े अन्य स्थानीय आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
कैसे करते थे साइबर ठगी?
पुलिस के अनुसार, गिरोह दूसरे देशों में बैठे साइबर अपराधियों को सिम कार्ड और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराता था। साइबर अपराधी पीड़ितों को लिंक भेजते थे। पीड़ित के लिंक पर क्लिक करने के बाद उसके डिवाइस या बैंकिंग जानकारी का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से पैसे ट्रांसफर किए जाते थे। जांच में चीनी मैलवेयर के इस्तेमाल और पाकिस्तान से संचालित कॉल सेंटर के कनेक्शन की बात भी सामने आई है।
पुलिस कमिश्नर गहलोत ने लोगों से अपील की कि वे बिना सत्यापन के किसी भी लिंक पर क्लिक न करें और अनजान फाइल को डाउनलोड या ओपन न करें। उन्होंने कहा कि ऐसे लिंक साइबर अपराधियों के लिए अवैध पैसे के ट्रांसफर का प्रमुख जरिया बन रहे हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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