बेटे के वादे को पिता ने किया पूरा, अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एक बाप के संघर्ष की कहानी

Hindi Newsगुजरात न्यूज़Ahmedabad plane crash Father of deceased filmmaker clears debt buys house as wished by son
अहमदाबाद विमान दुर्घटना में अपनी जान गंवाने से कुछ दिन पहले एक बेटे ने अपने बीमार पिता से वादा किया था। अब, त्रासदी के महीनों बाद उनके 61 साल के पिता ने अपने बेटे द्वारा किए गए वादे को खुद पूरा किया। पिता ने कहा कि उन्हें खुशी है कि बेटे की मौत के बाद भी उसने अपने परिवार का सम्मान सुनिश्चित किया।

Dec 12, 2025 07:13 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, अहमदाबाद
इस साल जून में अहमदाबाद विमान दुर्घटना में अपनी जान गंवाने से कुछ दिन पहले एक बेटे ने अपने बीमार पिता से वादा किया था। अब, त्रासदी के महीनों बाद उनके 61 साल के पिता ने अपने बेटे द्वारा किए गए वादे को खुद पूरा किया। पिता ने कहा कि उन्हें खुशी है कि बेटे की मौत के बाद भी उसने अपने परिवार का सम्मान सुनिश्चित किया।

इस साल जून में अहमदाबाद विमान दुर्घटना में अपनी जान गंवाने से कुछ दिन पहले स्थानीय फिल्म निर्माता महेश जीरावाला ने अपने बीमार पिता से वादा किया था कि सारा कर्ज चुकाने के बाद वह परिवार के लिए एक घर खरीदेंगे। अब, त्रासदी के महीनों बाद उनके 61 साल के पिता गिरधरभाई जीरावाला ने अपने बेटे का वादा पूरा किया। गिरधरभाई को लगता है कि महेश की मौत के बाद भी उसने अपने परिवार की गरिमा सुनिश्चित की। बेटे की मौत के बाद मिले मुआवजे से वे बढ़ते कर्ज को चुकाने और घर खरीदने में सक्षम हुए।

34 साल के महेश जीरावाला उन 260 लोगों में से एक थे, जिनकी इस साल 12 जून को सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद लंदन गैटविक जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 171 (बोइंग 787-8) के एक मेडिकल हॉस्टल परिसर में दुर्घटनाग्रस्त होने से मौत हो गई थी।

दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई, जिससे विमान में सवार 242 लोगों में से 241 और जमीन पर 19 लोगों की मौत हो गई। शहर के नरोदा इलाके में रहने वाले जीरावाला भी मारे गए 19 लोगों में से एक थे। वे मेघानी नगर इलाके में हॉस्टल के पास वाली सड़क से गुजर रहे थे, तभी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। घटना के समय उनके पिता गिरधरभाई नरोदा स्थित अपने किराए के घर में बिस्तर पर आराम कर रहे थे। उन्हें लगभग दो सप्ताह पहले दिल का दौरा पड़ा था।

उन्होंने बताया कि वह एक पॉलिशिंग यूनिट में हीरा कारीगर के रूप में काम करते थे। विमान दुर्घटना से लगभग दो सप्ताह पहले जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो महेश ने उन्हें रिटायर होकर घर पर रहने के लिए कहा। महेश ने उनसे वादा किया था कि वह दिवाली से पहले सारा कर्ज चुका देंगे और अपना घर खरीद लेंगे। महेश को अपने हाल के कामों से अच्छी आमदनी की उम्मीद थी।

जब यह त्रासदी घटी तब छह लोगों का यह परिवार शहर के नरोदा इलाके में किराए के मकान में रहता था। परिवार में महेश, उनकी पत्नी हेतल, गिरधरभाई और उनकी पत्नी के साथ-साथ महेश के छोटे भाई कार्तिक और उनकी पांच साल की बेटी भी शामिल थी। गिरधरभाई ने बताया कि महेश ने त्रासदी से महज तीन महीने पहले हेतल से शादी की थी और कार्तिक ने कुछ समय पहले ही अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था।

घटना के बाद एअर इंडिया और उसकी मूल कंपनी टाटा समूह ने जीरावाला परिवार को 1.25 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा, राज्य सरकार ने हेतल को विधवा मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपए दिए। गिरधरभाई ने बताया कि हमें जो 1.29 करोड़ रुपय मिले, उनमें से 54 लाख रुपए लेकर हेतल अपने माता-पिता के घर चली गईं।

गिरधरभाई ने बताया कि हमारे पास जो 75 लाख रुपए बचे थे, उनमें से मैंने 15 लाख रुपए का कर्ज चुकाया और 45 लाख रुपए में घर खरीदकर अपने बेटे की इच्छा पूरी की। मैंने 10 लाख रुपए फर्नीचर पर खर्च किए और 5 लाख रुपए कार्तिक की बेटी के लिए बचाकर रखे। उन्होंने आगे बताया कि महेश ने कार्तिक की बेटी के छह साल की होने पर उसे कानूनी रूप से गोद लेने की योजना बनाई थी।

उन्होंने कहा कि अब मेरे पास उन 75 लाख रुपए में से कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन मुझे खुशी है कि अपने बेटे की मौत के बाद भी उसने अपने परिवार का सम्मान सुनिश्चित किया। मैं स्वास्थ्य कारणों से अब काम करने में असमर्थ हूं और फिलहाल कार्तिक की 20000 रुपए प्रति माह की आय पर निर्भर हैं।

