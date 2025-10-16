अहमदाबाद प्लेन क्रैश: पायलट सुमीत सबरवाल के पिता क्यों पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, क्या है मांग

संक्षेप: अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में पायलट सुमीत सबरवाल के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पायलट के पिता ने इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है।

12 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास दर्दनाक हवाई हादसा हुआ था। इस प्लेन क्रैश में कुल 260 लोगों की मौत हुई थी। प्लेन क्रैश की जांच में बताया गया था कि पायलट की गलती से प्लेन क्रैश हुआ था। अब इस मामले में दिवंगत पायलट सुमीत सबरवाल के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है।

प्लेन क्रैस हादसे में जान गंवाने वाले पायलट सुमीत सबरवाल के 91 साल के पिता पुष्कर राज सबरवाल ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच की मांग की है। सबरवाल की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की अगुवाई में एक एविएशन एक्सपर्ट्स का पैनल बनाया जाए और जां की जाए। इस दौरान उन्होंने सरकारी जांच की आलोचना भी की है।

सु्प्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में सबरवाल ने कहा है कि एएआईबी की शुरुआती जांच के बाद आई रिपोर्ट में काफी कमिया हैं। उन्होंने कहा कि ये कमियां गंभीर हैं। पिता का कहना है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश का कारण पायलट को बताया गया है, जबकि दूसरे सिस्टमिक कारणों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि वो इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं।