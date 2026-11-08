घर में हुआ झगड़ा तो पत्नी ने पति के सीने में घोंपा चाकू, पूर्व सैन्यकर्मी की मौत
गुजरात के अहमदाबाद में घरेलू विवाद के बाद एक महिला ने कथित तौर पर अपने पति की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 39 वर्षीय दिलीप के रूप में हुई है, जो पूर्व सैन्यकर्मी थे। वारदात शहर के नरोदा इलाके में गुरुवार देर रात हुई।
गुजरात के अहमदाबाद में घरेलू विवाद के बाद एक महिला ने कथित तौर पर अपने पति की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 39 वर्षीय दिलीप के रूप में हुई है, जो पूर्व सैन्यकर्मी थे। वारदात शहर के नरोदा इलाके में गुरुवार देर रात हुई। पुलिस ने हत्या के आरोप में 34 वर्षीय पत्नी निर्मला खराड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, घरेलू मामलों को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद झगड़ा हिंसक हो गया।
रसोई के चाकू से सीने पर किया हमला
पुलिस के अनुसार, निर्मला खराड़ी और उनके पति दिलीप के बीच गुरुवार रात घर में किसी घरेलू मामले को लेकर कहासुनी हुई थी। विवाद बढ़ने पर आरोपी महिला ने कथित तौर पर रसोई में इस्तेमाल होने वाला चाकू उठा लिया और पति पर हमला कर दिया। उसने दिलीप के सीने पर चाकू से वार किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। हमले में दिलीप की मौके पर ही मौत हो गई।
बताया गया है कि दंपती के दो बच्चे हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि विवाद किस घरेलू मुद्दे को लेकर शुरू हुआ था। मामले की जांच के दौरान पुलिस झगड़े की वजह और वारदात से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी है।
CCTV फुटेज से आरोपी तक पहुंची पुलिस
नरोदा पुलिस ने हत्या की सूचना मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके अलावा, कुछ विशेष खुफिया सूचनाओं के आधार पर आरोपी महिला की तलाश की गई।
नरोदा थाने के निरीक्षक बीएम कटारिया के मुताबिक, पुलिस ने शुक्रवार को वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर निर्मला खराड़ी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या का केस
पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही गुजरात पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घरेलू विवाद किस बात पर हुआ था और हत्या के पीछे क्या परिस्थितियां थीं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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