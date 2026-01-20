Hindustan Hindi News
अहमदबाद में सुबह-सुबह गरजा 'पंजा', झील किनारे बने 450 अवैध घरों पर चला बुलडोजर

संक्षेप:

450 अवैध निर्माणों को ढहाने के लिए निगम ने 10 हिताची मशीनें, 5 जेसीबी मशीनें और बड़ी संख्या में मजदूरों को काम पर लगाया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर जोन-6 के थानों से लगभग 500 पुलिसकर्मी तैनात हैं।

Jan 20, 2026 12:42 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
अहमदाबाद नगर निगम ने आज वटवा एक्सटेंशन में बने अवैध निर्माणों पर फिर एक बार बुलडोजर वाली कार्रवाई की है। नगर निगम के सहायक आयुक्त, बतीन्द्र नायक ने बताया कि वंदरवाट झील के आसपास से अवैध कब्जे हटाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। झील का क्षेत्रफल लगभग 28,000 वर्ग मीटर है। यहां दो 24 किलोमीटर लंबी और दो 18 किलोमीटर लंबी सड़कें थीं जिन पर कब्जा (अतिक्रमण) कर लिया गया था। यहां लगभग 450 घर बने हुए थे।

450 घरों पर बुलडोजर ऐक्शन

मंगलवार सुबह तड़के ही तोड़फोड़ का काम शुरू हो गया, जिसे चार चरणों में पूरा किया जा रहा है। झील के पास अलग-अलग जगहों पर अहमदाबाद नगर निगम (AMC) की 8 से 10 टीमें एक साथ काम कर रही हैं। 450 अवैध निर्माणों को ढहाने के लिए निगम ने 10 हिताची मशीनें, 5 जेसीबी मशीनें और बड़ी संख्या में मजदूरों को काम पर लगाया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर जोन-6 के थानों से लगभग 500 पुलिसकर्मी तैनात हैं। साथ ही, एस्टेट विभाग सहित AMC के करीब 300 अधिकारी और कर्मचारी वहां मौजूद हैं।

AMC अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि पहले दिए गए नोटिसों के बावजूद लोगों ने अवैध कब्जों को खाली नहीं किया था। इस पूरे काम की निगरानी के लिए डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहे।

धार्मिक स्थल निशाना नहीं

अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से लगभग 58,000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। अवैध कब्जों को इसलिए हटाया जा रहा है ताकि वंदरवाट, महालक्ष्मी और रोपड़ा झीलों को आपस में जोड़ने के प्रस्तावित काम को पूरा किया जा सके। झील के पास स्थित 18-मीटर और 24-मीटर चौड़ी 'टाउन प्लानिंग' सड़कों को दोबारा खोला जा सके। अवैध निर्माणों के कारण ये सड़कें सिमटकर महज 8 मीटर की रह गई थीं। नगर निगम ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी धार्मिक ढांचे (जैसे मंदिर आदि) को नहीं तोड़ा जा रहा है। केवल उनके आसपास के अतिक्रमण वाले हिस्सों को साफ किया जा रहा है। झील परिसर के भीतर स्थित मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को छुआ नहीं गया है।

