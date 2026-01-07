Hindustan Hindi News
अहमदबाद में 90 पानीपूरी ठेलों को नगर निगम का नोटिस, टाइफाइड वाला कनेक्शन तो नहीं!

संक्षेप:

यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुए उन वीडियो के बाद की गई है, जिनमें पूर्वी अहमदाबाद की कुछ निर्माण इकाइयों को खुले में, बहते गंदे नाले के पास पानीपूरी बनाते हुए दिखाया गया था। अहमदाबाद नगर निगम इन स्थानों पर स्वच्छता सुनिश्चित करने और आवश्यकतानुसार उत्पादन इकाइयों को बंद करने के कदम उठा रहा है।

Jan 07, 2026 04:37 pm IST
गुजरात के गांधीनगर शहर में टाइफाइड फैलने के बाद, अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने मंगलवार को शहर के पूर्वी क्षेत्र के तीन जोन में पानीपूरी के स्टालों और उन्हें बनाने वाली इकाइयों की जांच की। इस दौरान, कुल 152 पानीपूरी के ठेलों और फैक्ट्रियों की जांच की गई। स्वच्छता के नियम तोड़ने पर 90 पानीपूरी दुकानदारों को नोटिस दिए गए हैं।

जांच के दौरान 544 किलो खाद्य सामग्री और 428 लीटर तरल पदार्थ (पानीपूरी का पानी आदि) असुरक्षित पाए जाने पर नष्ट कर दिए गए। नियमों के उल्लंघन के लिए 21,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। भविष्य में पानी को सुरक्षित बनाने के लिए 939 पानीपूरी विक्रेताओं को क्लोरीन की गोलियां बांटी गईं।

यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुए उन वीडियो के बाद की गई है, जिनमें पूर्वी अहमदाबाद की कुछ निर्माण इकाइयों को खुले में, बहते गंदे नाले के पास पानीपूरी बनाते हुए दिखाया गया था। इसलिए, अहमदाबाद नगर निगम (AMC) इन स्थानों पर स्वच्छता सुनिश्चित करने और आवश्यकतानुसार उत्पादन इकाइयों को बंद करने के कदम उठा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले और बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पानी से होने वाली बीमारियों और संक्रमण को जड़ से खत्म करने के लिए AMC ने पूरे हफ्ते इसी तरह के औचक निरीक्षण जारी रखने की योजना बनाई है।

इसके अलावा, विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल फिल्टर किए हुए पानी का ही उपयोग करें और खाना बनाने वाली जगहों को पूरी तरह साफ-सुथरा (sanitized) रखें। इन नए सुरक्षा नियमों का पालन न करने पर उनके वेंडिंग लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिए जाएंगे और उनका सामान (रेहड़ी-उपकरण) हमेशा के लिए जब्त कर लिया जाएगा।

एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
