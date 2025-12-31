अहमदाबाद में 1 जनवरी से ट्रेनों का नया टाइम टेबल, कई की स्पीड भी बढ़ेगी, डिटेल

संक्षेप: कुल 110 ट्रेनों का समय बदला गया है। अब ये ट्रेनें अपने तय स्टेशनों पर 5 से 40 मिनट पहले पहुंचेंगी। दूसरी ओर, 57 ट्रेनों के समय को आगे बढ़ाया गया है, जिससे उनके पहुंचने के समय में 5 से 45 मिनट की देरी हो सकती है।

1 जनवरी से अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ने वालों के लिए जरूरी खबर है। पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन में 1 जनवरी, 2026 से ट्रेनों की एक नई समय-सारणी (Time-table) लागू की जाएगी। इस नए शेड्यूल के तहत कई ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई गई है, जिससे वे अपने गंतव्य तक मौजूदा समय से पहले पहुंच सकेंगी। अहमदाबाद डिवीजन से गुजरने वाली 85 ट्रेनों की गति में सुधार किया गया है। कुल 23 ट्रेनों के यात्रा समय में 5 से 40 मिनट तक की कटौती की गई है। बेहतर परिचालन क्षमता के कारण पैसेंजर ट्रेनों के चलने का समय कम हो गया है, जिससे यात्रियों का सफर अब और छोटा और सुखद होगा।

नई समय-सारणी (टाईम-टेबल) के अनुसार, अहमदाबाद डिवीजन के विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों के समय में ये महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। कुल 110 ट्रेनों का समय बदला गया है। अब ये ट्रेनें अपने तय स्टेशनों पर 5 से 40 मिनट पहले पहुंचेंगी। दूसरी ओर, 57 ट्रेनों के समय को आगे बढ़ाया गया है, जिससे उनके पहुंचने के समय में 5 से 45 मिनट की देरी हो सकती है।

अहमदाबाद डिवीजन के कई स्टेशनों पर ट्रेनों की टाइमिंग बदल जाएगी, जिनमें शामिल हैं: अहमदाबाद, साबरमती, मेहसाणा, पालनपुर, पाटन, भीलड़ी, ऊंझा, सिद्धपुर, गांधीनगर, कलोल, विरमगाम, गांधीधाम, हिम्मतनगर, हलवद, ध्रांगध्रा, सामाखियाली और भुज। इन स्टेशनों पर ट्रेनें अपने वर्तमान शेड्यूल की तुलना में या तो जल्दी आएंगी या कुछ देरी से।

नई समय-सारणी के अनुसार, अहमदाबाद डिवीजन से चलने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें अब अपने शुरुआती स्टेशनों से पहले रवाना होंगी।

ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम नया समय (Departure) पुराना समय 12932 अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल AC डबल डेकर एक्सप्रेस 05:45 बजे 05:50 बजे 22962 अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस 06:05 बजे 06:10 बजे 19316 असरवा–इंदौर वीरभूमि एक्सप्रेस 14:10 बजे 14:25 बजे 12982 असरवा–जयपुर एक्सप्रेस 19:55 बजे 20:00 बजे 69249 साबरमती–काटोसन रोड MEMU 06:30 बजे 06:45 बजे 79435 साबरमती–पाटन DEMU 09:00 बजे 09:05 बजे

ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम नया समय (Departure) पुराना समय 20492 साबरमती–जैसलमेर एक्सप्रेस 22:05 बजे 22:15 बजे 15270 साबरमती–मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस 17:55 बजे 18:10 बजे 79433 साबरमती–पाटन DEMU 18:05 बजे 18:20 बजे 69207 गांधीनगर कैपिटल–वरेठा MEMU 17:50 बजे 18:00 बजे 19119 गांधीनगर कैपिटल–वेरावल एक्सप्रेस 10:20 बजे 10:25 बजे 19411 गांधीनगर कैपिटल–दौलतपुर चौक एक्सप्रेस 10:00 बजे 10:05 बजे 22484 गांधीधाम–भगत की कोठी एक्सप्रेस 21:30 बजे 21:40 बजे 14894 पालनपुर–जोधपुर एक्सप्रेस 04:30 बजे 04:35 बजे 82902 अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस 06:35 बजे 06:40 बजे

नई समय-सारणी के अनुसार, कुछ प्रमुख ट्रेनें अब अपने शुरुआती स्टेशनों से देरी (पहले की तुलना में बाद में) से रवाना होंगी। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम नया समय (Departure) पुराना समय 12957 साबरमती–नई दिल्ली स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस 19:20 बजे 19:10 बजे 19415 साबरमती–श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस 21:35 बजे 20:55 बजे 74842 भीलड़ी–जोधपुर DEMU 15:10 बजे 14:45 बजे

नई समय-सारणी के अनुसार, कुछ प्रमुख ट्रेनें अब अपने अंतिम स्टेशनों (Terminal Stations) पर निर्धारित समय से पहले पहुंचेंगी। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम पहुँचने का नया समय (Arrival) पुराना समय 12901 दादर–अहमदाबाद गुजरात मेल एक्सप्रेस 05:40 बजे 05:50 बजे 19315 इंदौर–असरवा वीरभूमि एक्सप्रेस 10:15 बजे 10:50 बजे 69249 साबरमती–काटोसन रोड MEMU 07:45 बजे 08:05 बजे 69207 गांधीनगर कैपिटल–वरेठा MEMU 20:30 बजे 20:50 बजे

नई समय-सारणी के अनुसार, कुछ ट्रेनें अपने अंतिम स्टेशनों (Terminal Stations) पर अब पहले की तुलना में देरी से पहुँचेंगी। इसका विवरण नीचे दिया गया है: