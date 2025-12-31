Hindustan Hindi News
ahmedabad many trains time table will change from 1st january 2026 many will get high speed indian railways detail
अहमदाबाद में 1 जनवरी से ट्रेनों का नया टाइम टेबल, कई की स्पीड भी बढ़ेगी, डिटेल

अहमदाबाद में 1 जनवरी से ट्रेनों का नया टाइम टेबल, कई की स्पीड भी बढ़ेगी, डिटेल

संक्षेप:

Dec 31, 2025 06:24 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
1 जनवरी से अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ने वालों के लिए जरूरी खबर है। पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन में 1 जनवरी, 2026 से ट्रेनों की एक नई समय-सारणी (Time-table) लागू की जाएगी। इस नए शेड्यूल के तहत कई ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई गई है, जिससे वे अपने गंतव्य तक मौजूदा समय से पहले पहुंच सकेंगी। अहमदाबाद डिवीजन से गुजरने वाली 85 ट्रेनों की गति में सुधार किया गया है। कुल 23 ट्रेनों के यात्रा समय में 5 से 40 मिनट तक की कटौती की गई है। बेहतर परिचालन क्षमता के कारण पैसेंजर ट्रेनों के चलने का समय कम हो गया है, जिससे यात्रियों का सफर अब और छोटा और सुखद होगा।

नई समय-सारणी (टाईम-टेबल) के अनुसार, अहमदाबाद डिवीजन के विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों के समय में ये महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। कुल 110 ट्रेनों का समय बदला गया है। अब ये ट्रेनें अपने तय स्टेशनों पर 5 से 40 मिनट पहले पहुंचेंगी। दूसरी ओर, 57 ट्रेनों के समय को आगे बढ़ाया गया है, जिससे उनके पहुंचने के समय में 5 से 45 मिनट की देरी हो सकती है।

अहमदाबाद डिवीजन के कई स्टेशनों पर ट्रेनों की टाइमिंग बदल जाएगी, जिनमें शामिल हैं: अहमदाबाद, साबरमती, मेहसाणा, पालनपुर, पाटन, भीलड़ी, ऊंझा, सिद्धपुर, गांधीनगर, कलोल, विरमगाम, गांधीधाम, हिम्मतनगर, हलवद, ध्रांगध्रा, सामाखियाली और भुज। इन स्टेशनों पर ट्रेनें अपने वर्तमान शेड्यूल की तुलना में या तो जल्दी आएंगी या कुछ देरी से।

नई समय-सारणी के अनुसार, अहमदाबाद डिवीजन से चलने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें अब अपने शुरुआती स्टेशनों से पहले रवाना होंगी।

ट्रेन नंबरट्रेन का नामनया समय (Departure)पुराना समय
12932अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल AC डबल डेकर एक्सप्रेस05:45 बजे05:50 बजे
22962अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस06:05 बजे06:10 बजे
19316असरवा–इंदौर वीरभूमि एक्सप्रेस14:10 बजे14:25 बजे
12982असरवा–जयपुर एक्सप्रेस19:55 बजे20:00 बजे
69249साबरमती–काटोसन रोड MEMU06:30 बजे06:45 बजे
79435साबरमती–पाटन DEMU09:00 बजे09:05 बजे
ट्रेन नंबरट्रेन का नामनया समय (Departure)पुराना समय
20492साबरमती–जैसलमेर एक्सप्रेस22:05 बजे22:15 बजे
15270साबरमती–मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस17:55 बजे18:10 बजे
79433साबरमती–पाटन DEMU18:05 बजे18:20 बजे
69207गांधीनगर कैपिटल–वरेठा MEMU17:50 बजे18:00 बजे
19119गांधीनगर कैपिटल–वेरावल एक्सप्रेस10:20 बजे10:25 बजे
19411गांधीनगर कैपिटल–दौलतपुर चौक एक्सप्रेस10:00 बजे10:05 बजे
22484गांधीधाम–भगत की कोठी एक्सप्रेस21:30 बजे21:40 बजे
14894पालनपुर–जोधपुर एक्सप्रेस04:30 बजे04:35 बजे
82902अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस06:35 बजे06:40 बजे

नई समय-सारणी के अनुसार, कुछ प्रमुख ट्रेनें अब अपने शुरुआती स्टेशनों से देरी (पहले की तुलना में बाद में) से रवाना होंगी। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

ट्रेन नंबरट्रेन का नामनया समय (Departure)पुराना समय
12957साबरमती–नई दिल्ली स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस19:20 बजे19:10 बजे
19415साबरमती–श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस21:35 बजे20:55 बजे
74842भीलड़ी–जोधपुर DEMU15:10 बजे14:45 बजे

नई समय-सारणी के अनुसार, कुछ प्रमुख ट्रेनें अब अपने अंतिम स्टेशनों (Terminal Stations) पर निर्धारित समय से पहले पहुंचेंगी। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

ट्रेन नंबरट्रेन का नामपहुँचने का नया समय (Arrival)पुराना समय
12901दादर–अहमदाबाद गुजरात मेल एक्सप्रेस05:40 बजे05:50 बजे
19315इंदौर–असरवा वीरभूमि एक्सप्रेस10:15 बजे10:50 बजे
69249साबरमती–काटोसन रोड MEMU07:45 बजे08:05 बजे
69207गांधीनगर कैपिटल–वरेठा MEMU20:30 बजे20:50 बजे

नई समय-सारणी के अनुसार, कुछ ट्रेनें अपने अंतिम स्टेशनों (Terminal Stations) पर अब पहले की तुलना में देरी से पहुँचेंगी। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

ट्रेन नंबरट्रेन का नामपहुँचने का नया समय (Arrival)पुराना समय
15269मुजफ्फरपुर–साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस07:25 बजे06:45 बजे
20969वलसाड–वड़नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस13:10 बजे13:00 बजे
Gujarat News Indian Railways

