मां की संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए बनवाए फर्जी दस्तावेज, नगर निगम ने ऐसे पकड़ डाला

कई संदिग्ध मामले सामने आने के बाद, सतर्कता टीम निजी व्यक्तियों द्वारा बनाए जा रहे नकली जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों की जांच कर रही थी। इसी जांच के दौरान, परमार के इस काम का खुलासा हुआ। टीम को पता चला कि उसकी मां के नाम पर दो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, जिससे तुरंत शक पैदा हुआ।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादMon, 22 Sep 2025 05:11 PM
संपत्ति के लालच में एक व्यक्ति ने अपनी मां का मृत्यु प्रमाण पत्र जाली (फर्जी/नकली) बनाया, जिसके बाद वह मुश्किल में पड़ गया। अपनी मां की संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए, शख्स ने धोखे से एक प्रमाण पत्र लेने के लिए नकली कोर्ट ऑर्डर और शवदाह की रसीदें तैयार कीं। हालांकि, नगर निगम की सतर्कता टीम (vigilance team) ने इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस में शिकायत के बाद, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान हरेकृष्ण परमार के रूप में हुई है, जिसे गायकवाड़ हवेली के पास हिरासत में लिया गया। उसने अपनी दिवंगत मां की करोड़ों की संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए यह जाली मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया था। कई संदिग्ध मामले सामने आने के बाद, सतर्कता टीम निजी व्यक्तियों द्वारा बनाए जा रहे नकली जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों की जांच कर रही थी। इसी जांच के दौरान, परमार के इस काम का खुलासा हुआ। टीम को पता चला कि उसकी मां के नाम पर दो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, जिससे तुरंत शक पैदा हुआ।

परमार की मां की मृत्यु 1988 में हुई थी, और उनकी मृत्यु आधिकारिक तौर पर वीएस अस्पताल में नंदाबेन मंगलदास परमार के नाम से दर्ज की गई थी। 2024 में, हरेकृष्ण ने अपनी संपत्ति का हिस्सा हासिल करने की कोशिश करते हुए, कथित तौर पर एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर जाली दस्तावेज़ तैयार किए, जिसके परिणामस्वरूप गंगाबेन मंगलदास परमार नाम से एक नकली मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया। हालांकि उसकी मां की मृत्यु 1988 में हुई थी, लेकिन धोखाधड़ी वाले प्रमाण पत्र में मृत्यु का वर्ष 2012 दर्ज था।

सतर्कता टीम ने ऑडिट के दौरान इन विसंगतियों (discrepancies) को नोट किया, जिससे यह पुष्टि हुई कि एक ही व्यक्ति के नाम पर दो प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि हरेकृष्ण ने नकली दस्तावेजों के लिए कितनी रकम चुकाई और क्या इनका इस्तेमाल कहीं और भी किया गया है। अधिकारियों ने उस व्यक्ति से भी पूछताछ शुरू कर दी है जिसने कथित तौर पर उसे जाली प्रमाण पत्र बनाने में मदद की थी।

Gujarat News

