ज्वेलरी शोरूम में 1.5 करोड़ की चोरी! सेल्सवुमन ने मुस्कुराते हुए जेब में भरे गहने; CCTV वायरल
अहमदाबाद के एक नामी ज्वेलरी शोरूम में काम करने वाली सेल्सवुमन पर करीब 1.5 करोड़ रुपये के गहने चोरी करने का आरोप लगा है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी है।
अहमदाबाद के एक नामी ज्वेलरी शोरूम में काम करने वाली सेल्सवुमन पर करीब 1.5 करोड़ रुपये के गहने चोरी करने का आरोप लगा है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी है।
जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला पिछले 11 महीनों से ज्वेलरी शोरूम में सेल्सवुमन के तौर पर काम कर रही थी। शोरूम प्रबंधन को शुरुआत में गहनों के हिसाब-किताब में गड़बड़ी का शक हुआ। इसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो कथित चोरी का पूरा मामला सामने आ गया।
सीसीटीवी वीडियो में महिला बेहद सामान्य तरीके से ज्वेलरी ट्रे चेक करती नजर आती है। फुटेज में दिख रहा है कि वह ट्रे से एक-एक कर गहने निकालती है और उन्हें अपने कपड़ों की जेब में छिपाती जाती है। वीडियो में महिला के चेहरे पर किसी तरह का डर नहीं दिखता और वह मुस्कुराते हुए आराम से यह सब करती नजर आती है।
बताया जा रहा है कि चोरी हुए गहनों में सोने की अंगूठियां, चेन, मंगलसूत्र और पायल जैसे कई कीमती आभूषण शामिल हैं। शुरुआती जांच में करीब 1.5 करोड़ रुपये के गहने गायब पाए गए हैं।
शोरूम मैनेजर की शिकायत के आधार पर गुजरात पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आरोपी महिला की तलाश में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लोग भी हैरानी जता रहे हैं कि आखिर महिला इतने लंबे समय तक बिना शक के इस तरह कथित चोरी करती रही।
वीडियो सामने आने के बाद लोग जमकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं। कोई महिला द्वारा बड़ी सफाई से कांड कर देने की बात कर रहा है, तो कोई मालिक को लगे चूने की बात कर रहा है। नीरव नामक यूजर ने हल्के-फुल्के अंदाज में लिखा- मोदी जी ने कहा था सोना खरीदना नहीं है, इसीलिए मैडम फ्री में ले गए।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें
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