अहमदाबाद में 60 फीट गहरे कुएं में गिरे पिता-बेटी, ट्यूब के जरिए निकाला गया बाहर

संक्षेप: अहमदाबाद के चांदलोडिया इलाके में एक पिता और बेटी 60 फीट गहरे पानी भरे कुएं में गिर गए थे, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रस्सी और ट्यूब की मदद से चंद मिनटों में दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

अहमदाबाद के चांदलोडिया इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। एक पिता और बेटी अचानक 60 फीट गहरे कुएं में गिर गए। कुएं में पानी भरा होने से दोनों की जान खतरे में पड़ गई। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद मिनटों में दोनों को सही-सलामत बाहर निकाल लिया। इस बहादुरी भरे रेस्क्यू से बड़ी अनहोनी टल गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कैसे हुआ हादसा? चांदलोडिया की गजराज सोसाइटी के पास स्थित एक जैन मंदिर के परिसर में ये हादसा हुआ। मंदिर के पास बना पुराना कुआं करीब 60 फीट गहरा था और उसमें पानी भरा हुआ था। पिता-बेटी शायद अनजाने में वहां पहुंच गए और फिसलकर सीधे कुएं में गिर पड़े। आसपास के लोग तुरंत इकट्ठा हो गए, चीख-पुकार मच गई। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी।

फायर हीरोज का कमाल खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम सायरन बजाती हुई घटनास्थल पर पहुंची। कुएं में पानी होने से ऑपरेशन और भी मुश्किल था, लेकिन हमारे फायर जवानों ने एक पल गंवाए बिना काम शुरू कर दिया। उन्होंने ट्यूब डालकर पिता-बेटी को सहारा दिया और फिर रस्सियों की मदद से दोनों को ऊपर खींच लिया।