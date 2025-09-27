ahmedabad dalit girl gangrape friend apartment trap pocso atrocity act 4 arrested अहमदाबाद में 15 साल की दलित लड़की से गैंगरेप, चार आरोपी गिरफ्तार; दोस्त ने ही फंसाया जाल, Gujarat Hindi News - Hindustan
अहमदाबाद में 15 साल की दलित लड़की से गैंगरेप, चार आरोपी गिरफ्तार; दोस्त ने ही फंसाया जाल

गुजरात के अहमदाबाद में 15 वर्षीय दलित लड़की से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार लड़कों को गिरफ्तार किया है, जहां पीड़िता के दोस्त ने ही उसे अपार्टमेंट में बुलाकर धोखे से नशीला पदार्थ पिलाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादSat, 27 Sep 2025 06:19 AM
गुजरात के अहमदाबाद में 15 साल की दलित लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने चार लड़कों को गिरफ्तार किया है। ये मामला मई महीने का है, जब दलित लड़की को कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया गया। पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर अपने माता-पिता को सब बता दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और तुरंत एक्शन लिया।

दोस्त की धोखेबाजी, अपार्टमेंट में बुलाकर दिया धोखा

पुलिस की FIR के मुताबिक, पीड़िता का एक दोस्त ही इस घिनौने कांड का मुख्य सूत्रधार था। उसने 25 मई की दोपहर लड़की को अपने अपार्टमेंट में बुलाया, जहां पहले से उसके तीन साथी मौजूद थे। हैरानी की बात ये कि सभी आरोपी और पीड़िता एक ही सोसायटी में रहते हैं। वहां पहुंचते ही उन्होंने लड़की को कोई नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। फिर आरोपी दोस्त और उसके साथियों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़िता को धमकी भी दी कि अगर किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा।

POCSO से लेकर अत्याचार एक्ट तक सख्त धाराएं

पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (बलात्कार), 65(1) (बलात्कार की सजा), 70(I) (सामूहिक बलात्कार) के अलावा POCSO एक्ट की कई धाराएं लगाई हैं, जैसे 3(a), 4, 5(g), 6, 7, 8, 9(g), 10 और 17। साथ ही, दलित अत्याचार निवारण एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत भी केस दर्ज किया गया। मामला संवेदनशील होने के कारण इसे अहमदाबाद पुलिस की SC/ST सेल को ट्रांसफर कर दिया गया।

पुलिस ने चारों को किया गिरफ्तार

SC/ST सेल की टीम ने बिना वक्त गंवाए गुरुवार को ही सभी चार आरोपियों को धर दबोचा। जांच अधिकारी डिप्टी एसपी दीप पटेल ने बताया कि तीन आरोपी पीड़िता की ही सोसायटी से हैं, और कम से कम तीन आरोपी अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं।

