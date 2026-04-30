बिना OTP भी धोखाधड़ी, AI डीपफेक से आधार वेरीफिकेशन को चकमा; नए खाते खोलकर लगा रहे चूना
साइबर क्राइम का एक नया तरीका सामने आया है। धोखेबाज बिना ओटीपी के भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये लोग AI डीपफेक से आधार वेरीफिकेशन को चकमा देकर खाते से पैसे निकाल रहे हैं। अहमदाबाद साइबर पुलिस ने ऐसे चार धोखेबाजों को गिरफ्तार किया है।
साइबर क्राइम का एक नया तरीका सामने आया है। धोखेबाज बिना ओटीपी के भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये लोग AI डीपफेक से आधार वेरीफिकेशन को चकमा देकर खाते से पैसे निकाल रहे हैं। अहमदाबाद साइबर पुलिस ने ऐसे चार धोखेबाजों को गिरफ्तार किया है।
अहमदाबाद साइबर पुलिस ने 25000 रुपए की कथित आधार-आधारित धोखाधड़ी के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी लवीना सिन्हा ने बताया कि धोखेबाजों ने आधार से जुड़ा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदल दिया और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया।
नया बैंक खाता खोला
डीसीपी ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि एक शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मिलना बंद हो गया। उसके बाद उसने साइबर पुलिस से संपर्क किया। आरोपियों ने शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर और दस्तावेजों का इस्तेमाल करके एक नया बैंक खाता खोला। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता का इंपोर्ट-एक्सपोर्ट का कारोबार था और उसे लेन-देन के लिए ओटीपी मैसेज मिलते थे।
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदल दिया
पिछले दो दिनों से उसे ये मैसेज मिलना बंद हो गए थे। इससे उसे शक हुआ और जांच करने पर उसे लगा कि उसके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है। उसके बाद उसने साइबर क्राइम ब्रांच से संपर्क किया। जांच के दौरान हमें पता चला कि उसके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदल दिया गया था।
डिजि-लॉकर में सेंध लगाई
डीसीपी ने बताया कि जो नया मोबाइल नंबर जोड़ा गया था, वह धोखेबाजों का था और ओटीपी उन्हें ही मिल रहे थे। उन्होंने डिजि-लॉकर में सेंध लगाई और उसके डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच बना ली। उसकी फोटो का इस्तेमाल करके उन्होंने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए एक एआई वीडियो बनाया। उन्होंने एक अकाउंट खोला और 25000 रुपए का लोन ले लिया।
नकली ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कीमों के जरिए ठगी
इससे पहले 20 अप्रैल को इसी तरह के एक मामले में शाहदरा जिले की साइबर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो नकली ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कीमों के जरिए लोगों को ठगने में शामिल था। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
अधिकारियों के अनुसार, यह मामला तब सामने आया जब शिकायतकर्ता ने एनसीआरबी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। उसे एक अनजान नंबर से मैसेज मिला, जिसमें ट्रेडिंग के आकर्षक मौके देने की बात कही गई थी। शुरुआत में उसने 10000 रुपए का निवेश किया और उसे 18000 रुपए का रिटर्न मिला। इसके बाद उसे 2 लाख रुपए का निवेश करने का लालच दिया गया।
दो आरोपी गिरफ्तार
पीड़ित ने कई ट्रांजेक्शन के जरिए 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए, जिसके बाद आरोपी ने उसके फंड्स ब्लॉक कर दिए और सारा संपर्क तोड़ दिया। केस दर्ज होने के बाद साइबर थाना शाहदरा की एक टीम ने तकनीकी जांच की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान अभिषेक और सुमित के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले हैं। पुलिस ने अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।