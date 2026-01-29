UIDAI से समझौते के बाद अहमदाबाद पुलिस का PATHIK सिस्टम और मजबूत

संक्षेप: देश में पहली बार किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के साथ आधार आधारित गेस्ट वेरिफिकेशन के लिए समझौता किया है। इस ऐतिहासिक पहल के तहत आधार ऐप को PATHIK को सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है, जिससे ‘स्मार्ट पुलिसिंग’ की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

डिजिटल गवर्नेंस और सार्वजनिक सुरक्षा के क्षेत्र में अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच ने एक नया इतिहास रचा है। देश में पहली बार किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के साथ आधार आधारित गेस्ट वेरिफिकेशन के लिए समझौता किया है। इस ऐतिहासिक पहल के तहत आधार ऐप को PATHIK (Program for Analysis of Traveller and Hotel Informatics) सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है, जिससे ‘स्मार्ट पुलिसिंग’ की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

इस तकनीकी मॉडल को नेशनल लेवल पर भी बड़ी पहचान मिली है। देशभर से आए कई प्रस्तावों में से केवल 11 एजेंसियों को अपनी तकनीकी उपयोगिता दिखाने के लिए चुना गया है। इनमें PATHIK एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है, जो सीधे तौर पर कानून व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ा है। यह चयन दर्शाता है कि अहमदाबाद पुलिस का यह प्रयोग न केवल तकनीकी रूप से मजबूत है, बल्कि व्यावहारिक तौर पर भी बेहद प्रभावी है।

अपग्रेड किए गए PATHIK सिस्टम के जरिए अब होटल, पीजी और होमस्टे अपने मेहमानों की पहचान तुरंत और सुरक्षित तरीके से वैरिफाई कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह सहमति आधारित है। इसमें क्यूआर कोड स्कैनिंग के जरिए वेरिफिकेशन किया जाता है। खास बात यह है कि इस सिस्टम में किसी भी व्यक्ति का आधार नंबर स्टोर नहीं होता, बल्कि केवल डिजिटल रूप से साइन किए गए डेमोग्राफिक डिटेल और फोटो का इस्तेमाल किया जाता है। इससे नागरिकों की निजता पूरी तरह सुरक्षित रहती है।