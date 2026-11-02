दीवाली से पहले अहमदाबाद में बड़ा ऑपरेशन; दबोचे गए 61 घुसपैठिए, अधिकांश बांग्लादेशी
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने छापेमारी करके 61 अवैध घुसपैठियों को हिरासत में लिया है। इनमें से अधिकतर बांग्लादेशी नागरिक हैं। पुलिस ने इन सभी लोगों को वापस उनके देश भेजने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
दीवाली से पहले अहमदाबाद में 61 घुसपैठियों को पकड़ा गया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने विशेष अभियान चलाकर 61 अवैध घुसपैठियों को हिरासत में लिया है। इनमें अधिकतर बांग्लादेशी शामिल हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने खुफिया जानकारी के आधार पर शहर के विभिन्न हिस्सों में एक साथ छापेमारी की गई थी। पुलिस ने इन घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
खुफिया जानकारी पर ऐक्शन
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पहचान के लिए खुफिया जानकारी जुटाई गई और शहर के अलग-अलग इलाकों में एक साथ छापेमारी की गई। ऑपरेशन का मकसद त्योहारों के मौसम से पहले सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना था। इसके तहत 61 अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया।
आगे भी जारी रहेगा ऐक्शन
अधिकारियों ने पहले बताया था कि आगे भी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऐक्शन जारी रहेगा। इनकी पहचान के लिए सत्यापन अभियान और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। हिरासत में लिए गए लोगों को वापस उनके देश भेजने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पिछले साल दबोचे गए थे 200 से ज्यादा घुसपैठिए
पिछले साल अहमदाबाद पुलिस ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे 200 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया था। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अहमदाबाद पुलिस ने चंदोला झील इलाके में छापेमारी की थी। इसके बाद अवैध रूप से रह रहे 200 से ज्यादा बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया था। पिछले साल अक्टूबर में सोला इलाके के अलग-अलग हिस्सों में 17 बांग्लादेशी महिलाओं को हिरासत में लिया गया था।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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