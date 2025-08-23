गाजा पीड़ित बनकर मस्जिदों से कर रहा थे उगाही, गुजरात क्राइम ब्रांच ने सीरियाई गैंग पकड़ा

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गाजा पीड़ित बनकर मस्जिदों से उगाही करने वाले सीरियाई गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपी अली मेघात अलजहार को हिरासत में लिया गया है जबकि उसके तीन साथी फरार हो गए।

अहमदाबाद की गलियों में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया, जो गाजा के पीड़ितों का दुख बेचकर मस्जिदों से मोटी रकम वसूल रहा था। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने एक सीरियाई नागरिक, अली मेघात अलजहार को हिरासत में लिया है, जिसने टूरिस्ट वीजा पर भारत में कदम रखा था। लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही निकली। वह गाजा के नाम पर भावनाओं का सौदा कर, ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहा था।

तीन साथी फरार, पुलिस की तलाश तेज क्राइम ब्रांच की पूछताछ में अली ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि वह और उसके तीन साथी मिलकर इस संगठित अपराध को अंजाम दे रहे थे। लेकिन जैसे ही पुलिस ने शिकंजा कसा, उसके तीनों साथी रफूचक्कर हो गए। अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इन फरार अपराधियों की तलाश के लिए शहर में जाल बिछा दिया है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस हर उस गली-नुक्कड़ को खंगाल रही है, जहां ये लोग छिपे हो सकते हैं।

पैसा कहां जा रहा था? जांच में जुटी पुलिस पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि मस्जिदों से उगाही गई यह मोटी रकम आखिर कहां और किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही थी? क्या यह पैसा सिर्फ लग्जरी लाइफ के लिए था, या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? क्राइम ब्रांच की टीमें अब इस मामले की तह तक जाने के लिए दिन-रात जुटी हैं। हर संदिग्ध लेन-देन और कनेक्शन की बारीकी से जांच की जा रही है।