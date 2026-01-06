Hindustan Hindi News
अहमदाबाद में जहरीले पानी से लोग परेशान, 3 लाख से ज्यादा आ चुकी हैं शिकायतें

अहमदाबाद में जहरीले पानी से लोग परेशान, 3 लाख से ज्यादा आ चुकी हैं शिकायतें

संक्षेप:

अहमदाबाद में पुरानी पाइपलाइनों से आ रहे दूषित पानी के कारण 44 हजार से अधिक लोग बीमार हो चुके हैं। विपक्ष ने शहर में जलजनित महामारी फैलने की चेतावनी देते हुए प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है।

Jan 06, 2026 01:29 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान
अहमदाबाद के नल से निकलने वाला पानी अब शहरवासियों के लिए जहर बनता जा रहा है। पुरानी पाइपलाइनों की वजह से दूषित पानी की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं और हजारों लोग बीमार पड़ रहे हैं। विरोधी दल ने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए, तो इंदौर और गांधीनगर जैसी भयानक महामारी यहां भी फैल सकती है।

लाखों शिकायतें, हजारों मरीज

2021 से 2025 तक शहर में दूषित पेयजल की ऑनलाइन शिकायतें 3 लाख 17 हजार से ज्यादा दर्ज हुईं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। पिछले तीन सालों में डायरिया, उल्टी, टाइफाइड, जॉन्डिस और हैजा जैसी जलजनित बीमारियों के 44 हजार से अधिक मामले सामने आए। ये आंकड़े बताते हैं कि दूषित पानी कितनी तेजी से लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है।

इंदौर-गांधीनगर की मिसाल डरावनी

विपक्षी नेता शहजाद खान पठान ने कहा, "इंदौर में दूषित पानी से 10 से ज्यादा लोगों की जान गई, जबकि गांधीनगर में हाल ही में टाइफाइड के सैकड़ों मामले सामने आए – ज्यादातर बच्चे प्रभावित हुए। ये सब प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। अहमदाबाद भी उसी रास्ते पर है।" सबसे ज्यादा समस्या पुरानी दीवार वाली शहर (वॉल्ड सिटी) और पुराने गांवों (गामतड़) में है, जहां पुरानी पाइपें लीक होकर सीवेज का पानी मिल जाता है।

हाई रिस्क जोन में 26 इलाके

AMC के रिकॉर्ड्स के मुताबिक, शहर के 26 इलाके हाई रिस्क जोन में हैं और 150 से ज्यादा जगहों पर दूषित पानी की समस्या बनी हुई है। पठान ने तंज कसा, 'शहर के बजट में करोड़ों रुपये हैं, फिर भी स्वच्छ पेयजल क्यों नहीं मिल रहा? यह सीधी लापरवाही है।'

सोमवार को गोमतीपुर के काउंसलर इकबाल शेख और जुल्फिकार खान पठान ने डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। इलाके के कई मोहल्लों में पानी इतना गंदा आ रहा है कि पीना तो दूर, छूना भी मुश्किल हो गया है। लोग बोतलबंद पानी पर निर्भर हैं, लेकिन हर किसी की जेब यह खर्च नहीं उठा सकती।

