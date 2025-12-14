अहमदाबाद में बिक रहा था 8 लाख का चाइनीज मांझा, 5 के पास मिले 39 सील किए डब्बे

Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Ahmedabad Chinese manjha worth 8 lakh rupees seized 39 sealed pack boxes found 5 arrest
संक्षेप:

Dec 14, 2025 12:41 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान
उत्तरायण त्योहार से पहले अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने सानंद पुलिस स्टेशन इलाके से प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की एक बड़ी खेप पकड़ी है। जब्त किए गए इस सामान की कीमत 7.48 लाख है। पूरे जिले में इस मांझे की बिक्री पर रोक लगी होने के बावजूद इसे अवैध रूप से बेचने के लिए जमा किया गया था।

देश गुजरात में छपी रिपोर्ट के अनुसार, एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, SOG ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के नाम भिखाभाई शांतिलाल राणा, बेटा राजुभाई भिखाभाई राणा, अशोकभाई मुलजीभाई ठाकोर ये तीनों साणंद के नानी गोलवाड के रहने वाले हैं। आरोप है कि ये तीनों रणमल गढ़ गांव के बाहरी इलाके में एक फार्महाउस के कमरों से प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेच रहे थे। पुलिस ने 39 सील बंद बक्से बरामद किए, जिनमें कुल 1,872 चरखी चाइनीज मांझा था। इस मांझे की कुल कीमत 7,48,800 है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

एक और घटनाक्रम में, जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किए गए निषेधाज्ञा आदेशों को सख्ती से लागू करते हुए, बावला पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में ₹52,100 की कीमत का प्रतिबंधित चाइनीज मांझा जब्त किया।

1. पहला मामला

पुलिस ने बावला कस्बे के त्रिमूर्ति कॉम्प्लेक्स से विक्रम सरदार ठाकोर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 1,600 मूल्य की प्रतिबंधित मांझे की चार चरखी जब्त की गईं।

2. दूसरा मामला

बावला-सरखेज हाईवे पर सरकारी कॉलेज के पास गश्त के दौरान राहुल सोलंकी पकड़ा गया। उसके पास 50,500 मूल्य की प्रतिबंधित मांझे की 101 चरखियां मिलीं। पुलिस ने कहा कि त्योहार से पहले, प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के निर्माण, बिक्री या उपयोग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें

