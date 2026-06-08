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अहमदाबाद में 37 मकान पर गरजा बुलडोजर, 125 जवान तैनात; दो लोग हिरासत में

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद, भाषा
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अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में 37 मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। इस दौरान मौके पर 125 जवान तैनात है। जानकारी के मुताबिक ये मकान सरकारी जमीन पर बने और इन्हें एक साल पहले ही खाली करने का नोटिस दिया गया था। 

अहमदाबाद में 37 मकान पर गरजा बुलडोजर, 125 जवान तैनात; दो लोग हिरासत में

अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) के मोटेरा क्षेत्र में आसाराम आश्रम के पास सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने 37 मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है। इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। जोन-2 के पुलिस उपायुक्त भारत राठौड़ ने बताया कि चार एएमसी टीम और चार पुलिस टीम इस कार्रवाई में शामिल हैं। पुलिस फोर्स में चार निरीक्षक, आठ उपनिरीक्षक और 125 जवान तैनात किए गए हैं।

अधिकारियों के अनुसार, यहां के लोगों को पहले ही कार्रवाई की जानकारी दे दी गई थी। 12 मकानों के लोग पहले ही घर खाली कर चुके थे, जबकि अन्य लोगों को अपना सामान हटाने के लिए समय दिया गया था। राठौड़ ने बताया कि करीब 15 दिन पहले निवासियों के साथ बैठकें की गई थीं, जिनमें एएमसी अधिकारियों ने प्रस्तावित कार्रवाई और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी थी।

नगर उपायुक्त रिद्धेश रावल ने कहा कि सरकारी जमीन पर बने इन मकानों को एक साल पहले ही नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने कहा, सरकारी जमीन पर बने मकानों को हमने एक साल पहले नोटिस दिया था। सरकार ने हर परिवार को नए मकान के निर्माण तक 10,000 रुपए हर महीने किराया सहायता देने की भी पेशकश की है।

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दो लोग हिरासत में

कार्रवाई के दौरान कुछ समय के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद दो लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि स्थिति जल्द ही नियंत्रण में कर ली गई और तोड़फोड़ अभियान शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा। कई निवासियों ने बेघर होने की चिंता जताते हुए प्रशासन से वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने की मांग की।

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क्षेत्र की निवासी सपनाबेन ने कहा, घर टूटने के बाद हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हम प्रशासन से सहायता और रहने की व्यवस्था की मांग करते हैं। एक अन्य महिला ने कहा कि मकान टूटने से 14 जून को होने वाली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की उसकी बेटी की तैयारी प्रभावित हुई है।

उन्होंने कहा, मेरी बेटी पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा की तैयारी कर रही है, लेकिन घर टूट जाने के बाद उसके पास पढ़ाई करने की जगह नहीं बची है।अधिकारियों के अनुसार, पुलिस निगरानी में यह अभियान जारी रहा और नगर निगम ने अवैध ढांचों को हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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