हत्या की और कार की डिक्की में डाल दी लाश; अहमदाबाद में बिल्डर के मर्डर ने मचाई सनसनी

रुदानी एक प्रमुख बिल्डर और शहर में पाटीदार समुदाय के सम्मानित सदस्य थे। उनकी फर्म, 'डीवी डेवलपर्स', कई आवासीय परियोजनाओं में अपनी भागीदारी के लिए जानी जाती है। उनकी हत्या से शहर के निर्माण उद्योग और सामुदायिक संगठनों में हड़कंप मच गया है।

अहमदाबाद के एक जाने-माने बिल्डर की हत्या से सनसनी फैल गई है। बिल्डर का शव उनकी मर्सिडीज कार की डिक्की में मिला, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया। मृतक बिल्डर की पहचान हिम्मतभाई रुदानी (62) के रूप में हुई है। पुलिस को शक है कि हत्या कहीं और की गई और बाद में शव को कार की डिक्की में रखकर शनिवार रात को कार को लावारिस छोड़ दिया गया।

'गुजरात समाचार' की एक रिपोर्ट के अनुसार, कार को शहर के ओधव इलाके में विराट नगर ओवरब्रिज के पास लावारिस छोड़ दिया गया था। जानकारी मिली है कि कार से बदबू आने पर निवासियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके तुरंत बाद, ओधव पुलिस स्टेशन से एक टीम मौके पर पहुँची और रुदानी का शव कार की डिक्की से बरामद किया।

'देश गुजरात' की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती जांच से पता चलता है कि 62 वर्षीय बिल्डर की मौत नुकीले हथियार, संभवतः चाकू से किए गए कई वार से हुई है। 'देश गुजरात' ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया है कि रुदानी को आखिरी बार उनके परिवार ने तब देखा था, जब वह रिंग रोड इलाके से गुज़रते हुए एक निर्माण स्थल की ओर जा रहे थे।

ओधव पुलिस ने पीड़ित के बेटे की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। जांचकर्ताओं ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी देखे और रुदानी की गतिविधियों का पता लगाने और संभावित संदिग्धों की पहचान करने के लिए उनके कॉल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया। इन्हीं सुरागों के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों का पीछा करते हुए पड़ोसी राज्य राजस्थान तक उनका पता लगाया।

'देश गुजरात' की रिपोर्ट के अनुसार, तीन लोगों को राजस्थान के सिरोही से पकड़ा गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान हिमांशु उर्फ राहुल राठौड़, पप्पू मेघवाल और एक नाबालिग के रूप में हुई है। इसके अलावा, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जाँच चल रही है।