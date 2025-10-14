कतर एयरवेज के विमान में आई तकनीकी खराबी, अहमदाबाद पर क्यों हुई इमरजेंसी की घोषणा
संक्षेप: दोहा से मंगलवार सुबह हांगकांग के लिए रवाना हुए कतर एयरवेज के एक विमान को यात्रा के दौरान कुछ तकनीकी खराबी आने के बाद एहतियात के तौर पर अहमदाबाद की ओर मोड़ दिया गया।
दोहा से मंगलवार सुबह हांगकांग के लिए रवाना हुए कतर एयरवेज के एक विमान को यात्रा के दौरान कुछ तकनीकी खराबी आने के बाद एहतियात के तौर पर अहमदाबाद की ओर मोड़ दिया गया। कतर एयरवेज की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, उड़ान संख्या क्यूआर816 ने सुबह करीब नौ बजे दोहा के हम्माद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी और दोपहर करीब 2:40 बजे इसे अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (एसवीपीआईए) की ओर मोड़ दिया गया।
इस बीच एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने बताया है कि एयरपोर्ट पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया था। हालांकि फ्लाइट के सुरक्षित लैंड होने के बाद इसे वापस ले लिया गया। प्रवक्ता ने कहा, "दोहा (DOH) से हांगकांग (HKG) जा रहे एक विमान में तकनीकी खराबी के कारण, 14 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:12 बजे अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया ताकि विमान को उतारा जा सके। हालांकि इस दौरान हवाई अड्डे के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा।
हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने कहा, यात्रा के दौरान कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण कतर एयरवेज की दोहा-हांगकांग उड़ान को एहतियात के तौर पर अहमदाबाद की ओर मोड़ दिया गया। अपराह्न करीब 2:40 बजे विमान सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया।
उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे पर विमान की गहन जांच के बाद उड़ान फिर से शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। विमानन कंपनी की वेबसाइट पर बताया गया है कि उड़ान शाम 5:30 बजे हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 से हांगकांग के लिए रवाना हो गई।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।