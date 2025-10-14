Hindustan Hindi News
Ahmedabad airport Full emergency over technical glitch Qatar Airways flight

कतर एयरवेज के विमान में आई तकनीकी खराबी, अहमदाबाद पर क्यों हुई इमरजेंसी की घोषणा

संक्षेप: दोहा से मंगलवार सुबह हांगकांग के लिए रवाना हुए कतर एयरवेज के एक विमान को यात्रा के दौरान कुछ तकनीकी खराबी आने के बाद एहतियात के तौर पर अहमदाबाद की ओर मोड़ दिया गया।

Tue, 14 Oct 2025 06:26 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दोहा से मंगलवार सुबह हांगकांग के लिए रवाना हुए कतर एयरवेज के एक विमान को यात्रा के दौरान कुछ तकनीकी खराबी आने के बाद एहतियात के तौर पर अहमदाबाद की ओर मोड़ दिया गया। कतर एयरवेज की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, उड़ान संख्या क्यूआर816 ने सुबह करीब नौ बजे दोहा के हम्माद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी और दोपहर करीब 2:40 बजे इसे अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (एसवीपीआईए) की ओर मोड़ दिया गया।

इस बीच एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने बताया है कि एयरपोर्ट पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया था। हालांकि फ्लाइट के सुरक्षित लैंड होने के बाद इसे वापस ले लिया गया। प्रवक्ता ने कहा, "दोहा (DOH) से हांगकांग (HKG) जा रहे एक विमान में तकनीकी खराबी के कारण, 14 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:12 बजे अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया ताकि विमान को उतारा जा सके। हालांकि इस दौरान हवाई अड्डे के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा।

हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने कहा, यात्रा के दौरान कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण कतर एयरवेज की दोहा-हांगकांग उड़ान को एहतियात के तौर पर अहमदाबाद की ओर मोड़ दिया गया। अपराह्न करीब 2:40 बजे विमान सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया।

उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे पर विमान की गहन जांच के बाद उड़ान फिर से शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। विमानन कंपनी की वेबसाइट पर बताया गया है कि उड़ान शाम 5:30 बजे हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 से हांगकांग के लिए रवाना हो गई।

