अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 12 किलो गांजा, कीमत होश उड़ा देगी, 4 पकड़ाए

संक्षेप: एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) को पहले से ही खुफिया जानकारी मिली थी। उन्होंने मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट (MH-208) से कुआलालंपुर के रास्ते अहमदाबाद पहुंचे चार लोगों को रोका। पकड़े गए चार यात्रियों में से तीन पंजाब के रहने वाले हैं और एक गुजरात का है।

अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को यात्रियों के पास से 12 किलो गांजा मिला है। कस्टम अधिकारियों ने जांच के बाद कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बैंकाक से आए थे। 12.4 किलो गांजा की कीमत 12 करोड़ बताई गई है। अधिकारियों को पहले ही इन यात्रियों के बारे में इंटल से जानकारी मिल गई थी।

एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) को पहले से ही खुफिया जानकारी मिली थी। उन्होंने मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट (MH-208) से कुआलालंपुर के रास्ते अहमदाबाद पहुंचे चार लोगों को रोका। पकड़े गए चार यात्रियों में से तीन पंजाब के रहने वाले हैं और एक गुजरात का है। उनके सामान की बारीकी से तलाशी लेने पर अंदर छिपाया गया हरे रंग का पदार्थ मिला। जांच करने पर पता चला कि यह 12.4 किलोग्राम गांजा है। पकड़े गए गांजे की बाजार में कीमत लगभग ₹12.5 करोड़ आंकी गई है।