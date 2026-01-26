Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Ahmedabad airport 12kg marijuana seized worth 12 crore rupees 4 arrested coming from bangkok details
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 12 किलो गांजा, कीमत होश उड़ा देगी, 4 पकड़ाए

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 12 किलो गांजा, कीमत होश उड़ा देगी, 4 पकड़ाए

संक्षेप:

एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) को पहले से ही खुफिया जानकारी मिली थी। उन्होंने मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट (MH-208) से कुआलालंपुर के रास्ते अहमदाबाद पहुंचे चार लोगों को रोका। पकड़े गए चार यात्रियों में से तीन पंजाब के रहने वाले हैं और एक गुजरात का है।

Jan 26, 2026 01:56 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
share Share
Follow Us on

अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को यात्रियों के पास से 12 किलो गांजा मिला है। कस्टम अधिकारियों ने जांच के बाद कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बैंकाक से आए थे। 12.4 किलो गांजा की कीमत 12 करोड़ बताई गई है। अधिकारियों को पहले ही इन यात्रियों के बारे में इंटल से जानकारी मिल गई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) को पहले से ही खुफिया जानकारी मिली थी। उन्होंने मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट (MH-208) से कुआलालंपुर के रास्ते अहमदाबाद पहुंचे चार लोगों को रोका। पकड़े गए चार यात्रियों में से तीन पंजाब के रहने वाले हैं और एक गुजरात का है। उनके सामान की बारीकी से तलाशी लेने पर अंदर छिपाया गया हरे रंग का पदार्थ मिला। जांच करने पर पता चला कि यह 12.4 किलोग्राम गांजा है। पकड़े गए गांजे की बाजार में कीमत लगभग ₹12.5 करोड़ आंकी गई है।

चारों यात्रियों को नशीले पदार्थ कानून (NDPS Act) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जांच की जा रही है कि क्या वे किसी बड़े ड्रग रैकेट का हिस्सा हैं। इस गांजे को एक खास तकनीक से उगाया जाता है जिसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता। पौधों को पानी और उसमें घुले पोषक तत्वों (nutrients) की मदद से बड़ा किया जाता है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Gujarat News Gujarat

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।