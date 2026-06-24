क्रैश हुए एयर इंडिया विमान में कैसे बंद हो गया था फ्यूल? अमेरिका से आ गई इंजन वाली रिपोर्ट
Ahmedabad Air India Crash: अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश में 260 लोगों की मौत हो गई थी। शुरुआती जांच में बात सामने आई थी कि इंजन में फ्यूल आना बंद हो गया था। अब अमेरिका से इंजन वाली रिपोर्ट आ गई है।
Ahmedabad Air India Crash: पिछले साल 12 जून को एयर इंडिया की AI-171 फ्लाइट अहमदाबाद में क्रैश हो गई थी। हादसे में कुल 260 लोगों की मौत हुई। सिर्फ एक व्यक्ति विश्वासकुमार रमेश ही जिंदा बच पाया था। विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक और उनकी देखभाल के लिए केबिन क्रू के 10 सदस्य मौजूद थे। इस हादसे को लेकर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में फ्यूल बंद होने की बात सामने आई थी। हालांकि यह पता नहीं लग पाया था कि इंजनों में फ्यूल आना क्यों और कैसे बंद हुआ?
अब अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस की विमान हादसे को लेकर इंजन वाली रिपोर्ट आ गई है। मामले से जुड़े एक सूत्र का कहना है कि इंजनों को जांच के लिए अमेरिका भेजा गया था और रिपोर्ट अब मिल चुकी है। जिन सभी जानकारियों और रिपोर्टों का इंतजार था, वे एएआईबी को मिल चुकी हैं। अब जांच एजेंसी सभी तथ्यों का विश्लेषण करेगी। उम्मीद है कि अंतिम रिपोर्ट दो महीने के भीतर जारी हो सकती है।”
जांच एजेंसी एएआईबी पर टिकी निगाहें
अब निगाहें जांच एजेंसी एएआईबी पर टिकी हैं कि वह इस हादसे की असली वजह का पता लगा पाती है या नहीं। यह उम्मीद एएआईबी की शुरुआती जांच रिपोर्ट में लिखी गई एक विवादित टिप्पणी के कारण भी पैदा हुई है, जिसे पिछले साल जुलाई में जारी किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था, “कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता सुनाई देता है कि उसने फ्यूल कटऑफ क्यों किया? जवाब में दूसरा पायलट कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया।” इस टिप्पणी को लेकर काफी विवाद हुआ था और एजेंसी को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट का बचाव भी करना पड़ा था।
विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार, “इंजन-1 और इंजन-2 के फ्यूल कटऑफ स्विच एक-एक सेकंड के अंतराल में रन से कटऑफ स्थिति में चले गए थे”, जिसके बाद विमान ने तेजी से ऊंचाई खोनी शुरू कर दी और दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
एक्सपर्ट का क्या कहना है
दशकों से हवाई दुर्घटनाओं की जांच कर रहे एक एक्सपर्ट का कहना है कि, "हम जो जानते हैं वह यह है कि फ्यूल सप्लाई कटने की वजह से इंजन बंद हो गए थे। हम जो नहीं जानते, वह यह है कि ऐसा क्यों हुआ? हवाई दुर्घटना की जांच में सभी संभावनाओं को हटाकर असल वजह का पता लगाना होता है। अगर असल वजह का पता नहीं चलता है, तो फ़ाइनल रिपोर्ट में किसी व्यक्ति या चीज पर घुमा-फिराकर दोष नहीं मढ़ना चाहिए।"
एक अन्य अनुभवी विमान दुर्घटना जांचकर्ता का कहना है, “किसी ऐसे मृत पायलट पर आरोप मढ़ देना... जो अपना पक्ष नहीं रख सकता, आसान होगा। लेकिन एएआईबी की अंतिम रिपोर्ट में जो भी निष्कर्ष दिए जाएं, उनके पीछे बेहद मजबूत और ठोस आधार होना चाहिए। इतनी जटिल जांच को तकनीकी रूप से संभालने के लिए एजेंसी कितनी सक्षम है? यह भी जल्द सामने आ जाएगा।”
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