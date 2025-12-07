Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़ahmedabad air india crash black box ntsb investigation boeing 787
अब खुलेगा अहमदाबाद प्लेन क्रैश का खुलेगा राज, अमेरिका भेजा जा रहा ब्लैक बॉक्स

संक्षेप:

अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश का सबसे बड़ा रहस्य जानने के लिए AAIB की टीम कॉकपिट वॉइस और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर लेकर अमेरिका जा रही है।

Dec 07, 2025 01:48 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर 12 जून को टेकऑफ के फौरन बाद क्रैश हो गया था। हादसे में सिर्फ एक यात्री ही जिंदा बचा। अब छह महीने बाद उस दुर्घटना का सबसे बड़ा रहस्य सुलझाने की अहम जांच अमेरिका में होने जा रही है।

ब्लैक बॉक्स लेकर अमेरिका जाएगी AAIB की टीम

एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की टीम कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर लेकर इस महीने अमेरिका रवाना होगी। वहां नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) की लैब में इनकी गहन जांच होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'यह जांच का आखिरी बड़ा चरण है। जून 2026 से पहले फाइनल रिपोर्ट जारी हो जाएगी।'

फ्यूल स्विच क्यों बंद हुए?

प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, टेकऑफ के कुछ सेकंड बाद ही दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच 'RUN' से 'CUT-OFF' पोजीशन में चले गए। इससे दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए और विमान क्रैश हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये स्विच अपने आप मुड़े या किसी ने उन्हें हाथ से बंद किया।

अमेरिकी लैब में खुलेगा पूरा सच

NTSB की लैब में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की हर छोटी आवाज को विश्लेषण किया जाएगा। इसमें स्विच के क्लिक की आवाज, इंजन का शोर और पायलटों की बातें शामिल हैं। इन आवाजों को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के साथ मिलाकर सेकंड-दर-सेकंड घटनाक्रम दोबारा बनाया जाएगा। अधिकारी ने बताया, 'हम यह पक्का पता लगाएंगे कि स्विच हाथ से मुड़े थे या कोई तकनीकी खराबी थी। साथ ही स्विच की मेंटेनेंस स्थिति और हेल्थ भी जांची जाएगी।'

कॉकपिट की आखिरी बातचीत ने बढ़ाया था रहस्य

प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने आया था कि एक पायलट ने कहा, 'फ्यूल कट ऑफ हो गया है!' दूसरा पायलट बोला, 'मैंने तो नहीं किया।' अब अमेरिकी लैब में यह साफ होगा कि कौन क्या बोल रहा था और ठीक उसी वक्त स्विच की क्या स्थिति थी।

दोनों एजेंसियों का पूरा सहयोग

शुरुआती जांच में NTSB और AAIB के बीच मतभेद की कुछ खबरें आई थीं, लेकिन दोनों एजेंसियां इसे पूरी तरह खारिज कर रही हैं। दोनों मिलकर लगातार काम कर रही हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'आने वाली रिपोर्ट बेहद विस्तृत होगी। उस दिन फ्लाइट में क्या-क्या हुआ, हर सवाल का साफ जवाब होगा। यात्रियों के परिवारों और एविएशन इंडस्ट्री को पूरी सच्चाई पता चल जाएगी।'

लेखक के बारे में

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
ahmedabad plane crash Gujarat News

