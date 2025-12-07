अब खुलेगा अहमदाबाद प्लेन क्रैश का खुलेगा राज, अमेरिका भेजा जा रहा ब्लैक बॉक्स

संक्षेप: अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश का सबसे बड़ा रहस्य जानने के लिए AAIB की टीम कॉकपिट वॉइस और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर लेकर अमेरिका जा रही है।

अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर 12 जून को टेकऑफ के फौरन बाद क्रैश हो गया था। हादसे में सिर्फ एक यात्री ही जिंदा बचा। अब छह महीने बाद उस दुर्घटना का सबसे बड़ा रहस्य सुलझाने की अहम जांच अमेरिका में होने जा रही है।

ब्लैक बॉक्स लेकर अमेरिका जाएगी AAIB की टीम एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की टीम कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर लेकर इस महीने अमेरिका रवाना होगी। वहां नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) की लैब में इनकी गहन जांच होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'यह जांच का आखिरी बड़ा चरण है। जून 2026 से पहले फाइनल रिपोर्ट जारी हो जाएगी।'

फ्यूल स्विच क्यों बंद हुए? प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, टेकऑफ के कुछ सेकंड बाद ही दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच 'RUN' से 'CUT-OFF' पोजीशन में चले गए। इससे दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए और विमान क्रैश हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये स्विच अपने आप मुड़े या किसी ने उन्हें हाथ से बंद किया।

अमेरिकी लैब में खुलेगा पूरा सच NTSB की लैब में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की हर छोटी आवाज को विश्लेषण किया जाएगा। इसमें स्विच के क्लिक की आवाज, इंजन का शोर और पायलटों की बातें शामिल हैं। इन आवाजों को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के साथ मिलाकर सेकंड-दर-सेकंड घटनाक्रम दोबारा बनाया जाएगा। अधिकारी ने बताया, 'हम यह पक्का पता लगाएंगे कि स्विच हाथ से मुड़े थे या कोई तकनीकी खराबी थी। साथ ही स्विच की मेंटेनेंस स्थिति और हेल्थ भी जांची जाएगी।'

कॉकपिट की आखिरी बातचीत ने बढ़ाया था रहस्य प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने आया था कि एक पायलट ने कहा, 'फ्यूल कट ऑफ हो गया है!' दूसरा पायलट बोला, 'मैंने तो नहीं किया।' अब अमेरिकी लैब में यह साफ होगा कि कौन क्या बोल रहा था और ठीक उसी वक्त स्विच की क्या स्थिति थी।