हम TRAI से बात कर रहे…; अहमदाबाद में 75 साल के बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर एक 1.43 करोड़ की ठगी
गुजरात के अहमदाबाद में 75 साल के शख्स को डिजिटल अरेस्ट कर उनसे एक करोड़ से ज्यादा की रकम ऐंठ ली गई। घटना सरखेज इलाके की है जहां जालसाजों ने बुजुर्ग को अपना शिकार बनाकर उनसे 1.43 करोड़ रुपए ठग लिए।
गुजरात के अहमदाबाद में 75 साल के शख्स को डिजिटल अरेस्ट कर उनसे एक करोड़ से ज्यादा की रकम ऐंठ ली गई। घटना सरखेज इलाके की है जहां जालसाजों ने बुजुर्ग को अपना शिकार बनाकर उनसे 1.43 करोड़ रुपए ठग लिए। साइबर अपराध पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, ठगी की शुरुआत 2 अप्रैल को हुई जब पीड़ित को एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) का वरिष्ठ सलाहकार बताया और बुजुर्ग कोD डराया कि उनके नाम पर मुंबई में रजिस्टर्ड एक मोबाइल नंबर से महिलाओं को अश्लील वीडियो भेजे जा रहे हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जब पीड़ित ने इस बात से इनकार किया, तो उसे बताया गया कि उसके नाम पर मुंबई में एक बैंक अकाउंट भी चल रहा है जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से जुड़ा है। इसके बाद, जालसाजों ने पीड़ित को एक घोषणापत्र जमा करने के लिए मजबूर किया ताकि वे इस 'आपराधिक' मामले से खुद को अलग कर सकें।
फर्जी एफआईआर, गिरफ्तारी वारंट और कोर्ट के फर्जी दस्तावेज
जल्द ही, खुद को मुंबई साइबर क्राइम का जांच अधिकारी बताने वाले एक दूसरे शख्स ने बुजुर्ग से व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए संपर्क किया। कॉल के दौरान चेहरा छिपाकर पुलिस का लोगो दिखाया गया और दावा किया गया कि पीड़ित के आधार कार्ड का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए किया गया है। डर का माहौल बनाने के लिए जालसाजों ने फर्जी एफआईआर, गिरफ्तारी वारंट और अदालत के जाली दस्तावेज भेजे।
शिकायत के मुताबिक बुजुर्ग और उनकी पत्नी को कई दिनों तक वीडियो कॉल पर रहने के लिए मजबूर किया गया, जिसे 'डिजिटल अरेस्ट' कहा जाता है। इस दौरान उन्हें जेल जाने और बैंक खाते फ्रीज होने की धमकी देकर उनकी निवेश और बैंक बैलेंस की जानकारी ले ली गई।
पैसे ट्रांसफर होते ही तोड़ दिया संपर्क
जालसाजों के दबाव में आकर दंपत्ति ने अपने शेयर बेच दिए और 1.43 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि आरटीजीएसके जरिए जालसाजों द्वारा बताए गए एक बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी। ठगों ने भरोसा दिलाया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच पूरी करने के बाद यह पैसा 48 से 72 घंटों के भीतर वापस कर दिया जाएगा। हालांकि, पैसा ट्रांसफर होने के बाद जब आरोपियों ने संपर्क तोड़ दिया, तब पीड़ित परिवार को ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने बैंक से संपर्क किया और साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस इस पूरे गिरोह की तलाश में जुट गई है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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