Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Ahmedabad 23 year old guy died after his car rammed into parked truck 2 women also injured
खड़े ट्रक से जा भिड़ी तेज रफ्तार कार, 23 साल के लड़के की मौत, अहमदाबाद में दर्दनाक हादसा

खड़े ट्रक से जा भिड़ी तेज रफ्तार कार, 23 साल के लड़के की मौत, अहमदाबाद में दर्दनाक हादसा

संक्षेप: यह दुर्घटना थलतेज के पास हुई, जो विशेष रूप से बुज़ुर्गों के लिए सैर का पसंदीदा स्थान है। इस टक्कर में दो महिलाओं को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायल हुई दो महिलाओं में से एक अभी भी बेहोश है और उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है।

Sun, 9 Nov 2025 11:33 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
share Share
Follow Us on

अहमदाबाद के एसजी रोड (SG Road) पर तड़के 5 बजे एक भयानक सड़क हादसा हो गया। शनिवारप सुबह हुए इस हादसे में एक 23 साल के लड़के की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं दो महिलाएं भी घायल हो गईं। लड़के की तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में समा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि इससे दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा। मृतक चालक की पहचान आर्यन बत्रा के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 23 वर्ष थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह दुर्घटना थलतेज के पास हुई, जो विशेष रूप से बुज़ुर्गों के लिए सैर का पसंदीदा स्थान है। इस टक्कर में दो महिलाओं को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायल हुई दो महिलाओं में से एक अभी भी बेहोश है और उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के अनुसार, कार के टायरों के फिसलने के निशान (skid marks) लगभग 25 मीटर तक फैले हुए हैं। यह दर्शाता है कि ड्राइवर ने ट्रक को बहुत देर से देखा और टक्कर से बचने के लिए अचानक ब्रेक लगा दिया। जांच कर रहे पुलिस इंस्पेक्टर यू बी ढाखड़ा ने बताया, "दोनों महिलाएं, जिनकी उम्र 21 साल है, मिथकली की रहने वाली हैं।" पुलिस सूत्रों के अनुसार, ये महिलाएं एक पीजी में रहती हैं। पुलिस ने बताया कि आर्यन बत्रा की कार ने ट्रक के पिछले हिस्से में टक्कर मारी थी। यह ट्रक आधी रात से खराब होने के कारण सड़क पर लावारिस खड़ा था।

एसजी हाईवे ट्रैफिक-2 पुलिस ने बत्रा के खिलाफ बीएनएस (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इन धाराओं में लापरवाही से मौत और तेज तथा खतरनाक ड्राइविंग जैसी धाराएं शामिल हैं। डीसीपी (ट्रैफिक वेस्ट) भावना पटेल ने बताया कि पुलिस दुर्घटना में शामिल तीनों लोगों के यात्रा की दिशा (direction of travel) की जांच कर रही है। पटेल ने कहा, "महिलाएं अभी सदमे में हैं, इसलिए उन्होंने अभी तक अपने बयान दर्ज नहीं कराए हैं।" पुलिस सूत्रों के अनुसार, बत्रा ट्रक से दूर मुड़ने में नाकाम रहा और उसने ब्रेक लगाए, जिससे यह टक्कर हुई। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या ये तीनों लोग किसी पार्टी से लौट रहे थे। ट्रक मालिक साधूराम कारगवाल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उनका ट्रक हाईवे पर खराब हो गया था। कारगवाल ने बताया: "ट्रक ड्राइवर, रफीकमियां सिंधी, ने जरूरी सावधानी बरती थी, उन्होंने आने-जाने वालों को सतर्क करने के लिए पार्किंग लाइटें भी ऑन कर दी थीं।"

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।