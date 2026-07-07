Explainer: पहली बार 38 को फांसी; 2002 दंगों का ‘बदला’ बता उस दिन अहमदाबाद में कहर बरपा दिया था
26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में एक के बाद एक 21 जगहों पर बम धमाके हुए, जिसमें 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने अस्पतालों में भी बम लगा दिए थे, जहां घायलों को ले जाया जा रहा था।
38 आतंकवादी जब एक साथ फांसी के फंदे पर झूलेंगे तो उन 56 लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी जिनकी 26 जुलाई 2008 को सिलसिलेवार बम धमाकों में अकाल मौत हो गई थी। गुजरात के अहमदाबाद में महज 70 मिनट में 21 धमाकों को अंजाम दिए जाने के मामले में दोषी पाए गए 11 अन्य दरिंदों को उम्रकैद की सजा काटनी होगी। इन सभी ने मिलकर उस दिन अहमदाबाद में कहर बरपा दिया था, जिसे उन्होंने 2002 दंगों का बदला बताया था। अब गुजरात हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को जस का तस बरकरार रखा, जिसमें खूंखार आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन (IM) से जुड़े दोषियों को उनके किए की सजा सुनाई गई थी।
फरवरी 2022 में स्पेशल कोर्ट से यह फैसला आया था। यह पहला मौका था जब एक साथ इतने दोषियों को किसी मामले में फांसी की सजा सुनाई गई। दोषियों में सफदर नागोरी भी शामिल है, जो बैन किए जा चुके स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) का बड़ा चेहरा था। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि सिलसिलेवार धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख और गंभीर रूप से घायलों के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। जस्टिस एवाई कोगजे और समीर दवे की बेंच ने निचली अदालत के खिलाफ दायर सभी अपीलों को खारिज कर दिया।
क्या हुआ था 26 जुलाई 2008 को
उस दिन अहमदाबाद में मौजूद रहे लोग खौफ के उस मंजर को कभी नहीं भूल पाएंगे। महज 70 मिनट के भीतर शहर में एक के बाद एक 21 जगहों पर जोरदार बम धमाके हुए। ना सिर्फ बाजारों और सड़कों पर लोगों को निशाना बनाया गया, बल्कि क्रूरता की सभी हदें पार करते हुए दहशतगर्दों ने उन अस्पतालों में भी बम लगा दिए थे जहां घायलों को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। पहली बार इस तरह अस्पतालों पर आतंकवादी हमला देखा गया था। इन धमाकों में कुल 56 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 200 से अधिक लोग जख्मी हुए थे।
बताया था 2002 दंगों का बदला
आतंकवादियों ने ईमेल भेजकर हमले की जिम्मेदारी ली थी। दहशतगर्दों ने कायराना हमलों में निर्दोषों की जान लेकर इसे गुजरात के 2002 दंगों का बदला बताया था। गोधरा कांड के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। आतंकियों ने अहमदाबाद में अपने मंसूबों को अंजाम दे दिया था, पर गनीमत रही कि सूरत में उनके लगाए बम फटे नहीं। दो दिन बाद सूरत में भी बम बरामद किए गए थे। अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 एफआईआर दर्ज की गई थी।
गहन जांच और दर्जनों की गिरफ्तारी के बाद 78 लोगों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में ट्रायल चलाया गया। इनमें से 49 को अदालत ने फरवरी 2022 में दोषी करार दिया था। आईएम के 38 सदस्यों को मौत की सजा और 11 को उम्रकैद दी गई थी। दोषी करार दिए गए आतंकियों में SIMI का सफदर नागोरी और गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों के उसके गुर्गे थे। दोषी करार दिए गए सभी आतंकियों ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
पहली बार एक साथ 38 को फांसी
विशेष लोक अभियोजक अमित पटेल ने कहा कि सरकार ने दोषियों के खिलाफ हाई कोर्ट में ट्रायल के दौरान सभी सबूत रखे थे। अदालत ने डेढ़ साल से अधिक समय तक इस केस को सुना। इस साल फरवरी से केस को हर दिन सुना गया। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब किसी कोर्ट की ओर से एक साथ इतने दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है। इससे पहले जनवरी 1998 में तमिलनाडु में TADA की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 26 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी।
(पीटीआई इनपुट के साथ)
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