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गुजरात के साबरकांठा में भीषण सड़क हादसा, बस और कार की टक्कर में 6 की मौके पर मौत

Apr 29, 2026 01:24 pm ISTGaurav Kala पीटीआई
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गुजरात के साबरकांठा में बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बस ने एक वैन को टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए।

गुजरात के साबरकांठा में भीषण सड़क हादसा, बस और कार की टक्कर में 6 की मौके पर मौत

गुजरात के साबरकांठा जिले में बुधवार को अहमदाबाद-उदयपुर नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गांभोई पुलिस थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार निजी बस ने इको कार (वैन) को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, वैन शमलाजी से हिम्मतनगर जा रही थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इको कार में सवार छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे में घायल चार लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।

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हादसे में 6 ने दम तोड़ा

उधर, डिप्टी एसपी ए.के. पटेल के अनुसार, यह हादसा गांभोई थाना क्षेत्र में हुआ, जहां बस ने इको कार को जोरदार टक्कर मारी। वहीं, गांभोई पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अल्पेश चौधरी ने बताया कि कार श्यामलाजी से हिम्मतनगर जा रही थी, तभी पीछे से आ रही बस ने उसे टक्कर मार दी।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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