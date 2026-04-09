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गुजरात में चुनाव से ठीक पहले VRS ले IPS बन गए भाजपाई, AAP नेता ने भी बदला पाला

Apr 09, 2026 04:17 pm ISTSudhir Jha गांधीनगर, पीटीआई
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गुजरात में निकाय चुनाव से पहले पूर्व आईपीएस अधिकारी एमएल निनामा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले राजू करपडा ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। 

गुजरात में चुनाव से ठीक पहले VRS ले IPS बन गए भाजपाई, AAP नेता ने भी बदला पाला

गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गुरुवार को दो बड़ी प्रमुख हस्तियों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। हाल ही में वीआरएस लेने वाले गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी एमएल निनामा और आम आदमी पार्टी (आप) से नाता तोड़ चुके राजू करपडा भाजपा में शामिल हो गए हैं।

निनामा ने अपनी निर्धारित सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले ही वीआरएस ले लिया है। वह अरावली जिले के शामलाजी में भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी में उनका स्वागत राज्य मंत्री पी सी बरंडा ने किया, जो जनजातीय विकास, खाद्य व नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभागों को संभालते हैं। 59 साल के पूर्व आईपीएस अधिकारी आदिवासी समुदाय से आते हैं और उत्तरी गुजरात में अरावली जिले के रहने वाले हैं।

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30 जून को रिटायर होने वाले थे निनामा

मूल रूप से राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी निनामा का प्रमोशन भारतीय पुलिस सेवा में हुआ था। आखिरी तैनाती के दौरान वह गांधीनगर में ट्रैफिक ब्रान्च के आईजीपी रहे। वह 30 जून को रिटायर होने वाले थे। नीनामा ने बुधवार को मीडिया के सामने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने वीआरएस ले लिया है और सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया।

राजू करपडा ने बताया क्यों भाजपा में हुए शामिल

इस बीच आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता राजू करपडा ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। 'आप' में गुजरात के किसान सेल के प्रमुख रहे राजू ने गांधीनगर में भाजपा की सदस्यता ली। उन्होंने 11 फरवरी को आप के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। करपडा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'यदि मैं किसानों के कल्याण के लिए काम करना चाहता हूं तो मुझे सत्ताधारी दल के साथ रहने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि सरकार की योजनाएं और लाभ हर खेत तक पहुंचे और इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करूंगा।'

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इसी महीने गुजरात में सेमीफाइनल

गुजरात में 15 नगर निगम समेत सभी स्थानीय निकायों के लिए इसी महीने चुनाव होना है। 26 अप्रैल को सभी सीटों के लिए वोटिंग होगी तो 28 अप्रैल को नतीजे घोषित होंगे। निकाय चुनावों को 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी जोरशोर से तैयारी में जुटी है।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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