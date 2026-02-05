गुजरात में नए अत्याधुनिक बूचड़खाने का प्रस्ताव रद्द, MLA ने विचारधारा के खिलाफ बता किया था विरोध
इस प्रस्तावित अत्याधुनिक बूचड़खाने में डॉक्टरों की चौबीसों घंटे उपलब्धता, मौत से पहले जानवरों की जांच के लिए एक कमरा, कोल्ड स्टोरेज, पशुओं के परिवहन के लिए वातानुकूलित वाहन जैसी सुविधाएं बनना थीं।
गुजरात के अहमदाबाद शहर में बनने वाले नए बूचड़खाने के प्रस्ताव को अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने वापस ले लिया है। AMC ने वित्त वर्ष 2026-27 के मसौदा बजट में इस प्रस्तावित बूचड़खाने के लिए 32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, लेकिन गुरुवार को एक भाजपा विधायक के कड़े विरोध और पार्टी की विचारधारा का हवाला दिए जाने के बाद निगम ने इस प्रावधान को भी वापस लेने की घोषणा कर दी। फिलहाल शहर के गीता मंदिर क्षेत्र में एक बूचड़खाना चल रहा है, और नए आधुनिक बूचड़खाने के बनने के बाद उसे वहीं शिफ्ट करने का प्लान था।
नगर निगम आयुक्त बंछानिधि पाणि द्वारा प्रस्तुत बजट ड्राफ्ट के अनुसार शहर के बाहरी इलाके (शाहवाड़ी-बहरामपुरा) में 15,882 वर्ग मीटर भूमि पर एक अत्याधुनिक बूचड़खाना बनाने का प्रस्ताव था। बूचड़खाने के लिए इतनी बड़ी जमीन सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित की गई थी। जिस पर 32 करोड़ रुपए की लागत आनी थी।
इस प्रस्तावित अत्याधुनिक बूचड़खाने में डॉक्टरों की चौबीसों घंटे उपलब्धता, मौत से पहले जानवरों की जांच के लिए एक कमरा, कोल्ड स्टोरेज (चिलिंग प्लांट), पशुओं के परिवहन के लिए वातानुकूलित वाहन और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 'एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट' (ETP) जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं शामिल थीं। ETP को बनाने का मकसद इसे पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ सुविधा बनाना था।
विधायक ने प्रस्ताव को बताया पार्टी विचारधारा के खिलाफ
नगर निगम आयुक्त बंछानिधि पाणि द्वारा बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद, एलिसब्रिज से भाजपा विधायक और पूर्व महापौर अमित शाह ने इस योजना पर सार्वजनिक रूप से आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट उनकी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है। इस दौरान बुधवार को म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखे एक संदेश में पूर्व मेयर ने मांग की कि स्टैंडिंग कमेटी द्वारा बजट को अंतिम रूप देने से पहले इस आवंटन को वापस ले लिया जाए।
शाह बोले- दबाव के बाद भी मैंने नहीं माना था प्रस्ताव
इस बारे में जानकारी देते हुए शाह ने पत्रकारों से कहा, 'मैं नया बूचड़खाना बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ हूं क्योंकि यह पूरी तरह से भाजपा के वैचारिक रुख के खिलाफ है। जब मैं मेयर था, तब भी प्रशासन से इसी तरह का एक प्रस्ताव आया थास जिसमें कहा गया था कि केंद्र ने इसके लिए फंड आवंटित किया है। लेकिन दबाव के बावजूद, मैंने इसे स्वीकार नहीं किया था। इस बार भी, मुझे यकीन है कि मेरी पार्टी का नेतृत्व इस काम के लिए अपनी मंजूरी नहीं देगा।'
उधर विवाद बढ़ने के बाद गुरुवार को नगर निगम आयुक्त पाणि ने स्पष्ट किया कि यह कोई नया बूचड़खाना नहीं था, बल्कि पुराने को शहर से बाहर शिफ्ट करने की योजना थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन केवल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और पर्यावरण मंत्रालय से मिले दिशानिर्देशों का पालन करने की कोशिश कर रहा था ताकि स्वच्छता और पर्यावरण नियमों को बनाए रखा जा सके। इसीलिए इसे शहर के बाहर शिफ्ट करने का प्रस्ताव था। उन्होंने कहा, लेकिन क्योंकि यह एक संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए प्रस्ताव वापस ले लिया गया है और हमने स्टैंडिंग कमेटी को भी इस बारे में बता दिया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
