गुजरात के दो शहरों में अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर, मुक्त कराई जा रही सरकारी जमीन

Hindi Newsगुजरात न्यूज़Administration demolishes 33 illegal properties built on govt land in Godhra Gujarat

गुजरात में स्थानीय प्रशासन ने गुरुवार को दो शहरों में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इस दौरान गोधरा और गांधीनगर में करीब साढ़े सात सौ अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई के लिए अभियान चलाया गया।

Sourabh Jain एएनआई, गोधरा, गुजरातThu, 2 Oct 2025 08:52 PM
गुजरात सरकार ने गुरुवार को प्रदेश के दो शहरों में अतिक्रमण विरोधी अभियान छेड़ते हुए सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को ढहा दिया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन ने गोधरा और गांधीनगर में अतिक्रमित जमीनों को मुक्त कराया। गोधरा में अवैध निर्माण के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए स्थानीय प्रशासन ने गुरुवार को सरकारी जमीन पर बने 33 अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया। जबकि गांधीनगर में 700 से ज्यादा अवैध ढांचों को निशाना बनाते हुए कार्रवाई शुरू की गई।

गोधरा में हुई कार्रवाई को कड़ी सुरक्षा के बीच अंजाम दिया गया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों समेत करीब 1 हजार पुलिसकर्मी तैनात रहे। इस बारे में जानकारी देते हुए गोधरा के पुलिस अधीक्षक हरेश दुधात ने बताया कि कुल 35 मकानों को गिराया जाना है, जिनमें कथित तौर पर असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के दो प्लॉट भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई आज रात तक पूरी हो जाएगी।

इस कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक ने कहा, 'गोधरा शहर के नागा तलावडी इलाके में असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों से जुड़ी 35 संपत्तियों, जिनमें दो प्लॉट भी शामिल हैं, के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। नगरपालिका, DLR, राजस्व दल, MGVGCL और स्वास्थ्य विभाग सहित कई सरकारी एजेंसियां इस तोड़फोड़ अभियान में शामिल हैं, ताकि यह काम सुचारू रूप से हो सके और किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर तुरंत उसका इलाज भी किया जा सके। वर्तमान में हमारे पास 11 पुलिस निरीक्षक (PI), 11 पुलिस उपाधीक्षक (DYSP), लगभग 40 उप-निरीक्षक और लगभग 900 पुलिसकर्मी हैं, यानी कुल मिलाकर लगभग एक हजार लोग। तोड़फोड़ का काम आज पूरा होने की उम्मीद है।'

इससे पहले, गांधीनगर जिला प्रशासन ने जिला पुलिस के सहयोग से आज सुबह कई इलाकों में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान शुरू किया, जिसमें जीईबी, पेथापुर, चारेदी और साबरमती नदी के किनारे के इलाके शामिल थे। इस अभियान में सरकारी जमीन पर बने 700 से ज़्यादा अवैध ढांचों को निशाना बनाया गया, जिनका क्षेत्रफल एक लाख वर्ग मीटर था। अतिक्रमण अभियान के बारे में, गांधीनगर के एसपी रवि तेजा वासमशेट्टी ने बताया कि प्रशासन 100 अवैध ढांचों को हटाने में कामयाब रहा है।

वासमशेट्टी ने कहा, 'प्रशासन और पुलिस ने एक लाख वर्ग मीटर में फैले अतिक्रमण को हटाने का अभियान शुरू किया है। अब तक 100 अवैध ढांचों को ध्वस्त किया जा चुका है।'

Gujarat News

