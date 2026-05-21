12 साल से फरार उम्रकैदी निकला बॉलीवुड एक्टर, अमिताभ-आमिर संग फिल्मों में करता रहा काम
कभी अमिताभ बच्चन और आमिर खान के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा था, तो कभी रणवीर सिंह की फिल्म में नजर आ रहा था। हैरानी की बात यह है कि इतने साल तक पुलिस उसकी तलाश करती रही और वह मनोरंजन की दुनिया में सक्रिय रहकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा।
12 साल से फरार एक उम्रकैदी… लेकिन इस दौरान वह किसी अंडरग्राउंड ठिकाने में नहीं छिपा था। वह खुलेआम फिल्मों, टीवी सीरियल्स और थिएटर में एक्टिंग कर रहा था। कभी अमिताभ बच्चन और आमिर खान के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा था, तो कभी रणवीर सिंह की फिल्म में नजर आ रहा था। हैरानी की बात यह है कि इतने साल तक पुलिस उसकी तलाश करती रही और वह मनोरंजन की दुनिया में सक्रिय रहकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा।
अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 53 वर्षीय हेमंत मोदी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, वह 2005 के एक मर्डर केस में उम्रकैद की सजा काट रहा था। हेमंत मोदी मूल रूप से अहमदाबाद के नारोदा इलाके का रहने वाला है। उसे मेहसाणा जेल से साल 2014 में 30 दिन की पैरोल मिली थी, लेकिन पैरोल खत्म होने के बाद वह वापस जेल नहीं लौटा। इसके बाद उसे “पैरोल जम्पर” घोषित कर दिया गया।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, फरारी के दौरान उसने अपनी पहचान बदल ली और मनोरंजन जगत में लगातार काम करता रहा। पुलिस के अनुसार, उसने अमिताभ बच्चन और आमिर खान की फिल्म Thugs of Hindostan में अभिनय किया। इसके अलावा रणवीर सिंह की Jayeshbhai Jordaar में भी दिखाई दिया।
इतना ही नहीं, आरोपी थिएटर और टीवी इंडस्ट्री में भी लगातार एक्टिव रहा। उसने Yugpurush और Gandhi Viruddh Godse जैसे नाटकों में काम किया। वहीं Wagle Ki Duniya और Mere Sai जैसे टीवी सीरियल्स का भी हिस्सा रहा। जांच में यह भी सामने आया है कि वह आने वाली फिल्मों Lahore 1947, Metro… In Dino और साउथ की चर्चित फिल्म L2: Empuraan से भी जुड़ा हुआ था।
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी अजीत राजियन ने बताया कि तकनीकी जांच और लगातार निगरानी के बाद आरोपी की लोकेशन अहमदाबाद के घी कांटा मेट्रो स्टेशन के पास ट्रेस की गई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, हेमंत मोदी पर हत्या, दंगा, आपराधिक साजिश और हथियारों से हमला करने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज था। अब उसे दोबारा मेहसाणा जिला जेल भेजा जाएगा, जहां वह अपनी बाकी सजा पूरी करेगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।