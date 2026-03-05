देशभर में भेजे बम की धमकी के 50 से ज्यादा ईमेल, गुजरात पुलिस ने दबोचा आरोपी
देशभर में बम की झूठी धमकियों के मामले में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। गुजरात क्राइम ब्रांच और अहमदाबाद साइबर क्राइम यूनिट ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर पश्चिम बंगाल से 28 साल के सौरव विश्वास को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर मुंबई, दिल्ली और गुजरात समेत कई राज्यों के स्कूलों, अदालतों, मेट्रो स्टेशनों और वित्तीय संस्थानों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी देने का आरोप है। जांच अधिकारियों के अनुसार, सौरव ने पिछले पांच दिनों में 50 से अधिक धमकी भरे ईमेल भेजे थे, जिससे सुरक्षा एजेंसियों और जनता के बीच भारी अफरातफरी मच गई थी।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में अहम मोड़ तब आया जब 27 फरवरी को मुंबई के कई स्कूलों और मेट्रो स्टेशनों को सुबह करीब 8.46 बजे एक ईमेल मिला, जिसमें दो दिनों के भीतर विस्फोट करने की चेतावनी दी गई थी। इस सूचना के बाद मुंबई पुलिस के दिंडोशी थाने में मामला दर्ज किया गया और साइबर विशेषज्ञों ने ईमेल के डिजिटल ट्रेल का पीछा करना शुरू किया।
16 फरवरी को भी भेजी थी धमकी
धीरे-धीरे जांच पश्चिम बंगाल के न्यू बैरकपुर इलाके तक पहुंची, जिसके बाद पुलिस की टीमों को वहां रवाना किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि इसी आरोपी ने 16 फरवरी को अहमदाबाद में भी इसी तरह का धमकी भरा संदेश भेजा था, जिसके बाद अहमदाबाद पुलिस पहले से ही इसकी तलाश में थी।
इंटेलिजेंस इनपुट और डिजिटल ट्रैकिंग के आधार पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 1 मार्च को आरोपी को हिरासत में लिया, जिसके बाद उसे आगे की जांच के लिए मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया। वर्तमान में आरोपी पुलिस रिमांड पर है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। शुरुआती पूछताछ में यह संकेत मिले हैं कि धमकियां केवल दहशत फैलाने के मकसद से दी गई थीं, लेकिन पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इसमें कोई बड़ा नेटवर्क या अन्य साथी भी शामिल हैं। अधिकारी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरोपी ने इन ईमेल को भेजने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया था।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें
