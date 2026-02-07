Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़accused of corruption over Rs 20 bribe, Gujarat constable dies day after acquittal
20 रुपए की घूस लेने के मामले में 30 साल लड़ी कानूनी लड़ाई, बरी होने के अगले ही दिन कांस्टेबल ने तोड़ा दम

20 रुपए की घूस लेने के मामले में 30 साल लड़ी कानूनी लड़ाई, बरी होने के अगले ही दिन कांस्टेबल ने तोड़ा दम

संक्षेप:

मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अदालत से बरी होने के एक दिन बाद गुरुवार को जब प्रजापति अपने वकील नितिन गांधी से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे तो वकील ने उन्हें सरकार से बकाया लाभों और अन्य पैसों को वसूलने के लिए आवेदन करने की सलाह दी।

Feb 07, 2026 07:09 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद, गुजरात
share Share
Follow Us on

गुजरात से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक पुलिस कांस्टेबल अपने ऊपर लगे 20 रुपए की रिश्वत लेने के दाग को मिटाने के लिए करीब 30 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ता रहा और आखिरकार उनकी मेहनत रंग भी लाई और हाई कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी करते हुए उनके दामन से यह दाग भी मिटा दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्योंकि अपने बेदाग होने की खुशी को वह ज्यादा देर तक सेलिब्रेट नहीं कर सके और एक दिन बाद ही नींद में उनकी मौत हो गई। खास बात यह है कि हाई कोर्ट के 4 फरवरी को दिए गए फैसले में बेगुनाह बताए जाने के बाद उन्होंने अपने वकील से कहा था, 'मेरी जिंदगी से कलंक हट गया है, अब अगर भगवान मुझे उठा भी ले, तो कोई दुख नहीं होगा।'

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एसीबी ने दर्ज किया था तीन कांस्टेबलों के खिलाफ मामला

यह मामला 20 नवंबर, 1996 को तब शुरू हुआ था जब कांस्टेबल बाबूभाई प्रजापति समेत वेजलपुर पुलिस स्टेशन में तैनात दो अन्य कांस्टेबलों पर ट्रक ड्राइवरों से 20-20 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए मामले के अनुसार वह गाड़ियों को शहर में अवैध रूप से घुसने देने के बदले ट्रक ड्राइवरों से 20 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। जिसके बाद एसीबी ने एक जाल बिछाकर तीनों को पकड़ा था और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। उस समय प्रजापति की उम्र करीब 34 साल थी और वह अहमदाबाद में रहते थे, लेकिन बाद में वह पाटण जिले में स्थित अपने गृहनगर में शिफ्ट हो गए थे, और वहीं से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे।

ट्रायल कोर्ट ने दोषी मानकर सुनाई थी 4 साल की सजा

प्रजापति के अलावा इस मामले में दो अन्य कांस्टेबलों सेवनकुमार राठवा और नसरुल्लाह खान पर भी पैसे लेने का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई अगले 30 साल तक चलती रही। पहले अहमदाबाद की ट्रायल कोर्ट में मामला चला, जहां हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने साल 2004 में तीनों को दोषी ठहराते हुए उन्हें 4-4 साल कैद की सजा सुनाई थी, साथ ही 3-3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। जिसके चलते इन तीनों पुलिसकर्मियों की नौकरी चली गई थी।

ट्रायल कोर्ट के 22 साल बाद आया हाई कोर्ट का फैसला

हालांकि इसके बाद तीनों पुलिसकर्मियों ने उसी साल ट्रायल कोर्ट के फैसले को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसका फैसला 4 फरवरी को आया, जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रजापति समेत तीनों कांस्टेबलों को रिश्वत के आरोप से बरी कर दिया। जस्टिस एसवी पिंटो ने इस मामले में बुधवार को फैसला सुनाया और घटना के 30 साल बाद तीनों कांस्टेबलों को बरी कर दिया। अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील को माना कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में गंभीर विसंगतियां थीं और जिस तरह से मामले की जांच की गई थी, उसमें खामियां थीं। कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार कर लिया और सजा को रद्द कर दिया।

बोले थे- अब भगवान उठा ले तो भी कोई दुख नहीं

मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अदालत से बरी होने के एक दिन बाद गुरुवार को जब प्रजापति अपने वकील नितिन गांधी से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे तो वकील ने उन्हें सरकार से बकाया लाभों और अन्य पैसों को वसूलने के लिए आवेदन करने की सलाह दी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वे इसके लिए ज्यादा इच्छुक नहीं थे, बल्कि इसी दौरान उनके मुंह से निकला कि 'अब जब मेरी जिंदगी से दाग हट गया है तो अच्छा होगा कि भगवान अब मुझे अपने पास बुला ले।'

ये भी पढ़ें:यूरिया और डिटर्जेंट से बना रहे थे नकली दूध, गुजरात में पकड़ा गया काला धंधा
ये भी पढ़ें:गुजरात में आधुनिक बूचड़खाने का प्रस्ताव रद्द, MLA ने विचारधारा के खिलाफ बताया था
ये भी पढ़ें:गुजरात में महिला टीचर को तीन साल से अधिक की सजा, छात्रा पर हाथ उठाने की मिली सजा
ये भी पढ़ें:डॉक्टर्स ने 'हल्क' से बचाई डेढ़ साल के बच्चे की जान, अलर्ट करने वाला मामला

इस बारे में जानकारी देते हुए नितिन गांधी ने बताया कि, 'जब वह कल ऑफिस आए थे, तो बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें बरी कर दिया गया था। मैंने उनसे कहा, अंकल आपको सरकार से मिलने वाले सभी फायदों के लिए आवेदन करना चाहिए। अगले दिन जब मैंने उन्हें फिर से फोन किया, तो पता चला कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।