Hindi Newsगुजरात न्यूज़Accused of body shaming professor Nursing Student hanged himself Suicide Note to Mother
महिला प्रोफेसर पर बॉडी शेमिंग के आरोपों से आहत छात्र फंदे से झूला, मां के नाम सुसाइड नोट छोड़ा

महिला प्रोफेसर पर बॉडी शेमिंग के आरोपों से आहत छात्र फंदे से झूला, मां के नाम सुसाइड नोट छोड़ा

संक्षेप:

गुजरात में एक नर्सिंग छात्र ने सुसाइड कर लिया। मां के नाम छोड़े भावुक लेटर में उसने खुद पर लगाए आरोपों को गलत बताया है। छात्र पर महिला प्रोफेसर पर बॉडी शेमिंग का आरोप लगा था।

Feb 03, 2026 09:53 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
महिला प्रोफेसर पर बॉडी-शेमिंग के आरोपों से आहत प्रथम वर्ष के नर्सिंग छात्र ने आत्महत्या कर ली। गुजरात के नडियाद शहर में दिनशा पटेल नर्सिंग कॉलेज के 21 वर्षीय छात्र जय विजयकुमार पाटिल का शव सोमवार को मंजीपुरा इलाके स्थित उसके घर में फंदे से लटका मिला। पुलिस के मुताबिक, छात्र ने आत्महत्या से पहले मां के नाम एक भावनात्मक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए मानसिक उत्पीड़न की बात कही।

घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। नडियाद टाउन पुलिस ने मामले को केस दर्ज किया है। छात्र का मोबाइल फोन खंगाला जा रहा है। परिजनों और कॉलेज स्टाफ के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है।

सुसाइड नोट में क्या लिखा

सुसाइड नोट में जय ने लिखा कि उस पर महिला प्रोफेसरों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया, जबकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने लिखा कि बिना किसी सबूत के उसे दोषी ठहराया गया, जिससे वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गया। जय ने नोट में लिखा, “मम्मी, मैं इस जिंदगी से थक चुका हूं। मैंने किसी भी मैडम के बारे में कुछ नहीं कहा, फिर भी मुझे फंसाया जा रहा है। अगर मैंने सच में कोई गलती की होती, तो मैं सजा स्वीकार कर लेता। मैं बुरा इंसान नहीं हूं।”

उसने यह भी लिखा कि बचपन से उसने कभी अच्छे दिन नहीं देखे और आज वह खुद को दूसरों पर बोझ समझने लगा था।

पिता का आरोप- कॉलेज ने बनाया मानसिक दबाव

जय के पिता विजय पाटिल ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जय को जानबूझकर अलग-थलग किया गया। पिछले कुछ दिनों से वह अत्यधिक मानसिक दबाव में थाकॉलेज ने उन्हें बुलाकर चेतावनी दी थी कि बेटे की गतिविधियां “निगरानी में” हैं। सुधार न होने पर लीविंग सर्टिफिकेट देने की धमकी दी गई।

विजय पाटिल ने कहा, “मेरे बेटे को शिक्षकों ने अकेला कर दिया। पिछले तीन दिनों से वह गहरे तनाव और अवसाद में था। इस आत्महत्या के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।”

कॉलेज प्रशासन ने आरोपों से किया इनकार

कॉलेज प्रशासन ने सभी आरोपों को खारिज किया है। कॉलेज के प्रिंसिपल वीरेंद्र जैन ने कहा कि जय के खिलाफ अनुशासन संबंधी शिकायतें मिली थीं। उसने कथित अनुचित व्यवहार के लिए तीन बार लिखित माफी दी थी। घटना से दो दिन पहले छात्र की मां के साथ बैठक कर काउंसलिंग की गई थी। प्रिंसिपल के अनुसार, “जब छात्र-शिक्षक संबंधों की मर्यादा टूटती है, तो शिक्षक हस्तक्षेप करते हैं। यह सुधारात्मक कदम था या मानसिक उत्पीड़न, इसका फैसला जांच समिति करेगी।” कॉलेज प्रबंधन ने घटना के बाद उच्चस्तरीय आंतरिक जांच समिति गठित करने का दावा किया है।

