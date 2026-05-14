राजकोट में बस-टैंकर की भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग, 4 लोगों की मौत और 10 घायल

राजकोट में बस-टैंकर की भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग, 4 लोगों की मौत और 10 घायल
गुजरात के राजकोट में बस और टैंकर की भीषण टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हैं। पीटीआई के मुताबिक ये हादसा चोटीला हाईवे पर हुआ।
गुजरात के राजकोट में बस और टैंकर की भीषण टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हैं। पीटीआई के मुताबिक ये हादसा चोटीला हाईवे पर हुआ। टक्कर के साथ ही व्हीकल में आग लग गई और चीख-पुकार मच गई। हादसे का शिकार हुई प्राइवेट लग्जरी बस अहमदाबाद से राजकोट जा रही थी। पुलिस के मुताबिक एक्सीडेंट में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार लक्जरी बस ने आगे चल रहे डामर से लदे टैंकर को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते बस भीषण आग लग गई। इसके बाद बस में मौजूद लोगों का रेस्क्यू शुरू किया गया और दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाकर आग पर काबू पाया गया।
पुलिस उपाधीक्षक एसएस भदोरिया ने बताया कि हादसा रात करीब डेढ़ बजे के आस-पास चोटिला-राजकोट नेशनल हाईवे पर संगानी गांव के पास हुआ। बस में करीब 40 लोग सवार थे और कई लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। पीटीआई के मुताबिक, डिप्टी कलेक्टर एचटी मकवाना ने बताया कि, ‘प्राइवेट बस और डामर से भरे टैंकर के बीच हुई टक्कर में चार यात्री जिंदा जल गए।’
डिप्टी कलेक्टर ने क्या-क्या बताया?
डिप्टी कलेक्टर एचटी मकवाना ने आगे बताया कि ‘घायलों को आनन-फानन में राजकोट सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां उनका ईलाज चल रहा है जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए चोटिला रेफरल अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया।’
11 मई को भी हुआ था हादसा
गुजरात के आणंद में 11 मई (सोमवार) को ट्रक-टेंपो की भिड़ंत में दो महिलाओं समेत चार लोगों की मौत हो गई थी। इस भीषण सड़क हादसे में 5 लोग घायल भी हुए थे। यह हादसा सड़क किनारे खड़े ट्रक से टेम्पो के टकराने से हुआ था।
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