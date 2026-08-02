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CJP को फंड और अभिजीत दीपके के पिता की आर्थिक स्थिति की जांच की मांग, EC को लेटर

By Krishna Bihari Singh
भाषा, सूरत
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CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके के रिटायर पिता की आर्थिक स्थिति की जांच की मांग की गई है। अभिजीत के पिता महाराष्ट्र सरकार के रिटायर कर्मचारी हैं। उन्होंने दीपके को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजा था।

CJP Protest
CJP के अभिजीत दीपके के रिटायर पिता की माली हालत की जांच की मांग की गई है।

कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके के रिटायर पिता की आर्थिक स्थिति की जांच कराने की मांग उठाई गई है। बता दें कि अभिजीत के पिता महाराष्ट्र सरकार के रिटायर कर्मचारी हैं। उन्होंने दीपके को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजा था। सूरत के निवासी सूचना के अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता अमित तिवारी ने निर्वाचन आयोग सेंट्रल जीएसटी के सामने उक्त मांग उठाई है।

पिता रिटायर कर्मचारी लेकिन विदेश भेजा पढ़ने

सूचना के अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता अमित तिवारी ने बताया कि उन्होंने अभिजीत दीपके के पिता भगवानराव दीपके की आर्थिक स्थिति की जांच की मांग की। बता दें कि अभिजीत दीपके के पिता महाराष्ट्र सरकार के रिटायर कर्मचारी हैं। उन्होंने अभिजीत दीपके को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा था।

CJP के बचाव फंड को लेकर भी जांच की मांग

अमित तिवारी ने कॉजपा प्रदर्शनकारियों के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल की ओर से घोषित कानूनी बचाव फंड की भी जांच कराने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने निर्वाचन आयोग और केंद्रीय जीएसटी को पत्र लिखा है।

…तो सियासी पार्टी के रूप में कैसे कर रहा काम?

अमित तिवारी ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP एक नॉन रजिस्टर्ड संगठन है, लेकिन यह राजनीतिक पार्टी के रूप में काम कर रही है। ऐसे में यदि इसको एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है तो निर्वाचन आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए। आयोग को इस बात की पड़ताल करनी चाहिए कि क्या सीजेपी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत रजिस्टर्ड है या नहीं।

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एक करोड़ की मदद का किया था ऐलान

गौरतलब है कि हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को कानूनी मदद मुहैया कराने के लिए CJP के फंड में एक करोड़ रुपये की मदद देने की घोषणा की थी।

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बीमार पड़े दीपके

इस बीच अभिजीत दीपके बीमार पड़ गए हैं। डॉक्टरों ने उनको आराम करने की सलाह दी है। डॉक्टर ने शनिवार को छत्रपति संभाजीनगर में दीपके के घर पर उनकी जांच की थी। दीपके को उल्टी-दस्त की समस्या है। उनका बीपी भी लो है। वहीं डॉक्टर ने बताया कि तनाव और घबराहट की वजह से उन्हें सुबह से ही बेचैनी और जी मिचलाने जैसा महसूस हो रहा है। उन्हें कई बार उल्टी हुई। उनको दस्त की भी शिकायत है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान, 25 जुलाई को दीपके ने बताया था कि उनको टाइफाइड हुआ है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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Abhijeet Dipke

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