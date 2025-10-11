गुजरात में किसान महापंचायत करेगी AAP, राजू करपड़ा को हिरासत में लेने पर भड़की पार्टी

आम आदमी पार्टी ने गुजरात के बोटाद में किसान महापंचायत करने की घोषणा की है। पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजू करपड़ा को स्थानीय पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के बाद यह घोषणा की गई है। करपड़ा को हिरासत में लिए जाने की आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने निंदा की है।

गुजरात में आम आदमी पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजू करपड़ा को पुलिस ने शुक्रवार रात हिरासत में ले लिया। वह किसानों को उनकी कपास की उपज का उचित मूल्य न मिलने के आरोपों के बीच बोटाद मार्केटिंग यार्ड में धरना दे रहे थे। पार्टी ने भाजपा पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि राज्य के किसानों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है।

रिपोर्टों के अनुसार, किसानों ने शिकायत की थी कि उन्हें कपास के लिए उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। फसल के गीले होने के बहाने कीमतें 1300 रुपए से गिरकर 1150 रुपए प्रति 20 किलोग्राम पर आ गई हैं। इसके जवाब में राजू करपड़ा ने शुक्रवार को बोटाड मार्केटिंग यार्ड का दौरा किया और किसानों की ओर से बेहतर दाम की मांग की। जब मार्केटिंग यार्ड के अध्यक्ष ने उनकी मांग पूरी नहीं की तो करपड़ा ने यार्ड प्रबंधन पर किसानों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

पुलिस ने शुक्रवार देर रात करपड़ा को हिरासत में ले लिया और उनके साथ आए किसानों को तितर-बितर कर दिया। इस घटना से राजनीतिक तनाव पैदा हो गया है। आप नेताओं ने गुजरात सरकार पर किसानों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है।

आप के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने भूपेंद्र पटेल सरकार और पुलिस महानिदेशक पर निशाना साधा। गढ़वी ने कहा कि जब हमारे किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने किसानों के अधिकारों और कपास के उचित मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ी तो मुख्यमंत्री के आदेश पर सैकड़ों पुलिसकर्मी सुबह 3 बजे पहुंच गए और राजू करपड़ा को हिरासत में ले लिया।

गढ़वी ने कहा कि भाजपा नेता गुजरात के किसानों को लूट रहे हैं। पुलिस उन्हें डराने-धमकाने का काम कर रही है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। गढ़वी ने घोषणा की कि पार्टी रविवार शाम 5 बजे बोटाद में किसान महापंचायत आयोजित करेगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहे जितनी भी पुलिस तैनात कर दें, हम डरेंगे नहीं। अगर धारा 144 लागू की जाती है तो हम उसे तोड़ देंगे और किसानों के लिए लड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो हम राज्य भर के विक्रय केंद्रों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। अरविंद केजरीवाल को भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

गढ़वी ने कहा कि मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। किसान सड़कों पर हैं और उचित मूल्य के लिए रो रहे हैं। गुजरात की जनता ने एक बार कांग्रेस को अहंकार का सबक सिखाया था और अब भाजपा का भी यही हश्र होगा।