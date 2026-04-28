AAP विधायक चैतर वसावा और आग से जान गंवाने वाले श्रमिक के रिश्तेदार के बीच चले थप्पड़, वीडियो वायरल
AAP MLA Chaitar Vasava slap video : गुजरात के भरूच जिले में 'आप' विधायक चैतर वसावा और एक मृतक मजदूर के रिश्तेदार के बीच जमकर हाथापाई हुई। दोनों ने एक-दूसरे को सरेआम थप्पड़ जड़ दिए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
गुजरात के भरूच जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक चैतर वसावा और एक मृतक मजदूर के रिश्तेदार के बीच जमकर हाथापाई हुई। दोनों ने एक-दूसरे को सरेआम थप्पड़ जड़ दिए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह पूरी घटना भरूच के झगड़िया जीआईडीसी स्थित एक केमिकल फैक्ट्री के बाहर हुई।
23 अप्रैल को झगड़िया जीआईडीसी में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से वहां काम करने वाले 16 मजदूर झुलसकर घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उनमें से दो की मौत हो गई, जिसमें राकेश वसावा भी शामिल थे। राकेश की मौत के एक दिन बाद, उनके चचेरे भाई रोशन वसावा मृतक वर्कर के परिवार के लिए मुआवजे पर बात करने के लिए फैक्ट्री परिसर पहुंचे थे।
इसी बीच आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और देदियापाड़ा (एसटी) विधायक चैतर वासावा भी अपने समर्थकों और घायल श्रमिकों के परिजनों के साथ कारखाने परिसर पहुंचे और सभी पीड़ितों के लिए अधिक मुआवजे की मांग की।
रोशन वसावा ने विधायक चैतर वसावा पर गंभीर आरोप लगाए
एक वायरल वीडियो में विधायक फैक्ट्री के गेट के पास रोशन से किसी मुद्दे पर बहस करते हुए और अचानक एक पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में उसे थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद रोशन ने भी पलटवार करते हुए 'आप' विधायक को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद अन्य लोगों ने उन्हें अलग किया। घटना के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रोशन वसावा ने विधायक चैतर वसावा पर गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने कहा, "चैतर वसावा यहां आए और लोगों को भड़काने लगे। मैं जानता हूं कि वह यहां (कंपनी से) पैसे वसूलने आए थे, न कि हमारे (आदिवासी) समुदाय की मदद करने। मैं किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं सिर्फ यहां अपने परिवार के लिए आया हूं।"
रोशन ने कहा कि न तो किसी पुलिसकर्मी ने उसे परेशान किया और न ही उसे किसी विशेष तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए सिखाया गया। उन्होंने कहा, "अगर यहां कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो इसके लिए चैतर वसावा पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।"
आरोपों पर क्या बोले ‘आप’ विधायक
वहीं, आरोपों का जवाब देते हुए 'आप' विधायक ने दावा किया कि पीड़ितों के परिवारों ने न्याय की मांग करते हुए उनसे संपर्क किया था, जिसके बाद वह फैक्ट्री गए थे। उन्होंने कहा, "आग कंपनी की लापरवाही की वजह से लगी। 16 घायल मजदूरों में से दो की मौत हो गई है। कई दूसरे लोग बुरी तरह जल गए हैं, जिनमें से कुछ को 80 परसेंट तक चोटें आई हैं।"
'आप' नेता ने आरोप लगाया कि कंपनी मैनेजमेंट पीड़ितों के परिवारों से बात करने या मुआवजे और मेडिकल खर्च पर बात करने में नाकाम रहा, जिसके बाद उन्हें दखल देना पड़ा। उन्होंने कहा, "परिवारों ने मुझे बताया कि इस घटना में उनके जवान बेटों की मौत हो गई है। हम कंपनी के गेट पर गए और वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से इंसाफ सुनिश्चित करने के लिए कंपनी मैनेजमेंट से बातचीत करने को कहा।"
विधायक ने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने ‘बाहरी लोगों’ को साइट पर आने दिया, जिससे बहस हुई। उन्होंने दावा किया, "कुछ ऐसे लोगों को वहां लाया गया जिनका पीड़ितों के परिवारों से कोई लेना-देना नहीं था। वे हमसे बहस करने लगे। बाद में एक आदमी (रोशन) ने पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मुझसे लड़ाई कर ली।"
विधायक के मुताबिक, कंपनी ने मरने वाले वर्कर के परिवारों को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने की पेशकश की थी, लेकिन घायलों को कोई आर्थिक मदद देने से मना कर दिया।
उन्होंने कहा, “मृतकों के परिवारों ने मुझे बताया कि वे मुआवजे के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। शुरू में, जब हम यहां पहुंचे तो कंपनी ने हमारे लिए गेट भी नहीं खोला। जब हम बात करने के लिए अंदर गए तो एक व्यक्ति मुझसे लड़ने लगा।”
पुलिस अधिकारियों ने इस घटना पर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है और कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है।
लेखक के बारे मेंPraveen Sharma
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