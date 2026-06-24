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7 साल की जेल हुई और विधायकी भी चली गई, AAP के चैतर वसावा के लिए डबल मुसीबत

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
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गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा को दोहरा झटका लगा है। तीन साल पुराने मामले में कोर्ट ने 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। वसावा के साथ उनकी पत्नी समेत 6 लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई है।

7 साल की जेल हुई और विधायकी भी चली गई, AAP के चैतर वसावा के लिए डबल मुसीबत

गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा को दोहरा झटका लगा है। विधासनभा के उपाध्यक्ष पूर्णेश मोदी ने मंगलवार को कहा कि वन अधिकारियों पर हमला करने और जबरन वसूली के एक मामले में अदालत द्वारा सात साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक चैतर वसावा की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है।

पत्नी के साथ 7 लोगों को सुनाई गई थी सजा

इससे पहले दिन में, नर्मदा जिले के राजपीपला कस्बे की एक सत्र अदालत ने वसावा, उनकी पत्नी और सात अन्य लोगों को 2023 में वन अधिकारियों पर हमला करने और जबरन वसूली के मामले में सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. वी. हीरपरा ने उनपर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के कुछ घंटे बाद फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए उपाध्यक्ष मोदी ने कहा कि वसावा की विधानसभा सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गई है और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनकी सीट अब रिक्त मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के तहत स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि यदि किसी विधायक या सांसद को दो साल से ज्यादा की जेल की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी सदस्यता उसी समय समाप्त हो जाती है।

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सीट हो गई खाली

पूर्णेश मोदी ने कहा कि यह केवल वसावा के विधानसभा से निलंबन का मामला नहीं है। वह विधायक नहीं रहे और उनकी सीट रिक्त हो गई है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष को विधि प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रस्ताव भेजे जाने के बाद औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन इस मामले में कानून पूरी तरह स्पष्ट है।

क्या था पूरा मामला

आदिवासी नेता वसावा नर्मदा जिले की डेडियापाड़ा (अनुसूचित जनजाति) विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, हमला 30 अक्टूबर 2023 को हुआ था। वन अधिकारियों ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर उगाई गई कपास की फसल हटा दी थी, जिसके कारण विवाद पैदा हुआ। इसके बाद अधिकारियों को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में स्थित वसावा के आवास पर बुलाया गया।

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पुलिस के अनुसार, अपने आवास पर वसावा ने अधिकारियों को धमकाया, उनमें से एक को थप्पड़ मारा और पिस्तौल से हवा में गोली चलाई। वसावा की पत्नी समेत आरोपियों ने फसल हटाने के बदले वन अधिकारियों से कुल 60,000 रुपये की जबरन वसूली की और बाद में वसावा ने साक्ष्य नष्ट कर दिए।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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