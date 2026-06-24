AAP नेता नंदिनी बोसमिया फंदे से लटकी मिलीं, लिव इन पार्टनर असलम पर हत्या के आरोप
राजकोट में 23 वर्षीय आप नेता नंदिनी बोसमिया अपने फ्लैट पर फंदे से लटकी पाई गईं। परिजनों ने लिव-इन पार्टनर असलम हुसैन समा पर हत्या कर आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया है।
राजकोट में 23 वर्षीय आम आदमी पार्टी (AAP) नेता नंदिनी बोसमिया सोमवार शाम को अपने फ्लैट के हॉल में फंदे से लटकी हुई पाई गईं। उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया लेकिन मेडिकल स्टाफ ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नंदिनी बोसमिया एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थीं। उन्होंने AAP के टिकट पर जेतपुर-नवागढ़ नगर पालिका चुनाव लड़ा था। अब परिजनों ने नंदिनी की हत्या के आरोप लगाए हैं। इससे मामले में नया मोड़ आ गया है।
‘इंडिया टुडे’ की रिपोर्ट के मुताबिक, परिवार का आरोप है कि नंदिनी जूनागढ़ के शादीशुदा असलम हुसैन समा के साथ लिव-इन में थीं। असलम हुसैन समा ने नंदिनी को परेशान किया, मारपीट की और उसकी हत्या कर आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। असलम ने नंदिनी बोसमिया को धमकियां दी थी। इसकी शिकायत भी गई थी। अब नंदिनी बोसमिया के परिजनों के सनसनीखेज आरोपों के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है।
बोसमिया के पिता ने पुलिस को जो बयान दिया है उसमें कहा गया है कि दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब नंदिनी जूनागढ़ में समा के घर में किराए पर रहती थीं। बाद में नंदिनी और असलम का रिश्ता राजकोट में लिव-इन रिलेशनशिप में बदल गया। नंदिनी के परिजनों का कहना है कि हाल के महीनों में दोनों के रिश्तों में कड़वाहट घुल गई थी। असलम हुसैन समा ने अपनी पत्नी से तलाक नहीं लिया था। वह पत्नी से भी संबंध बनाए था।
नंदिनी और असलम के बीच अक्सर झगड़े होते थे। नंदिनी के परिजनों का कहना है कि असलम 23 साल की नंदिनी के साथ मारपीट भी करता था। लगातार हो रहे झगड़ों के कारण नंदिनी बोसमिया ने फ्लैट छोड़ दिया था। वह रिश्तेदारों के साथ रहने लगी थीं लेकिन मौत से कुछ समय पहले ही वापस लौटी थीं। परिजनों का आरोप है कि असलम के रिश्तेदारों ने पहले जूनागढ़ में नंदिनी बोसमिया पर हमला किया था। वह लगातार नंदिनी को परेशान कर रहा था।
नंदिनी के परिजनों ने असलम पर हत्या करने और शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है ताकि मौत को आत्महत्या दिखाया जा सके। पुलिस ने बताया कि नंदिनी बोसमिया अपने पांचवीं मंजिल के फ्लैट में फंदे से लटकी पाई गईं। परिजनों ने नंदिनी के फोन पर कई बार कॉल किया लेकिन जवाब नहीं मिला। इससे परेशान परिवार वालों ने एक परिचित से नंदिनी का हाल लेने के लिए कहा।
बताया जाता है कि परिचित जब फ्लैट पर पहुंचे तो उन्हें कथित तौर पर फ्लैट का दरवाजा थोड़ा खुला मिला। उन्होंने अंदर झांका तो नंदिनी फंदे से लटकी थीं। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब इस मामले की जांच राजकोट तालुका पुलिस कर रही है। उसने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। डॉक्टर की शुरुआती जांच में मौत की वजह फंदे से लटकना बताया गया है।
हालांकि, परिवार के गंभीर आरोपों को देखते हुए पुलिस की ओर से फोरेंसिक पोस्टमार्टम भी कराया गया है। जांच टीम के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। फिलहाल मौत की असल वजह फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही सामने आएगी। पुलिस ने यह भी कहा कि जांच में सामने आया है कि नंदिनी बोसमिया और असलम के बीच अक्सर झगड़े होते थे। दोनों लिव इन में थे।
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