गुजरात में AAP को फिर झटका, कई बड़े नेता और 500 से अधिक कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल

गुजरात कांग्रेस ने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब अपने पुराने नेताओं की घर वापसी के प्रयास तेज कर दिए हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हुए सूर्यसिंह डाभी, ओमप्रकाश तिवारी और कांतिजी ठाकोर जैसे कई बड़े नेता अपने 500 से अधिक समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ फिर से पार्टी में वापस लौट आए हैं।

गुजरात कांग्रेस की ओर से रविवार को जारी एक बयान में बताया गया कि सूर्यसिंह डाभी-प्रदेश सचिव आप, ओम प्रकाश तिवारी-अहमदाबाद शहर अध्यक्ष एवं प्रदेश संयुक्त सचिव आप, कांतिजी ठाकोर-कलोल विधानसभा उम्मीदवार-आप, रामभाई यादव प्रदेश संयुक्त सचिव, राजेशभाई भट्ट-जिला सचिव-गांधीनगर, नरेंद्रसिंह डाभी-जिला सचिव, नटवरसिंह डाभी-वार्ड अध्यक्ष, प्रवीणभाई ससला-अहमदाबाद शहर सचिव, अशोकभाई यादव-अहमदाबाद शहर कानूनी अध्यक्ष-आप सहित 500 से अधिक कार्यकर्ता और नेता एक बार फिर से औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस ने कहा कि इन सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं का आम आदमी पार्टी की विचारधारा से मोहभंग हो गया था। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राजीव गांधी भवन में आयोजित कार्यक्रम में एआईसीसी महासचिव एवं गुजरात संगठन प्रभारी मुकुल वासनिक, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित चावड़ा, गुजरात विधानमंडल कांग्रेस दल के नेता डॉ. तुषार चौधरी एवं अन्य नेताओं ने इन सभी को कांग्रेस पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया।

‘आम आदमी पार्टी केवल भाजपा को जिताने के लिए काम कर रही’ ‘आप’ से कांग्रेस में लौटे सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि आम आदमी पार्टी केवल सत्ता विरोधी कांग्रेस के वोटों को तोड़ने और भाजपा को जिताने के लिए काम कर रही है। अंततः, सच्चाई जानने के बाद, कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चल सकती है और भाजपा के तानाशाही शासन को चुनौती देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही भाजपा की भय, भूख और भ्रष्टाचार की नीति का डटकर मुकाबला करते हुए जनोन्मुखी दृष्टिकोण से काम कर रही है। हम कांग्रेस की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।

भाजपा की नीतियां गरीब और मध्यम वर्ग के लिए हानिकारक : मुकुल वासनिक वहीं, मुकुल वासनिक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। भाजपा की जनविरोधी नीतियों के कारण समाज के सभी वर्ग परेशान हैं। देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। गरीब बेहद गरीब होते जा रहे हैं। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। भाजपा सरकार की नीतियां गरीब, आम और मध्यम वर्ग के लिए हानिकारक हैं। भाजपा राज में महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस की विचारधारा ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया है।

कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही : अमित चावड़ा गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण पूरे देशवासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा राज में शिक्षा और स्वास्थ्य सहित अन्य सेवाएं लगातार महंगी होती जा रही हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए गुजरात के हित में सत्ता परिवर्तन आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। कई बड़े नेता और कार्यकर्ता, राजनीतिक और गैर-राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, हम उन सभी का स्वागत करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारा सम्मान बरकरार रहेगा। लोकतंत्र बचाने के लिए - संविधान की रक्षा के लिए, सभी को भाजपा की वोटों की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ना होगा।