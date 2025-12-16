Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़aap 10 demands in favour of farmers of Gujarat from bjp government know all about it
12 घंटे मुफ्त बिजली, तुरंत रिहाई; गुजरात के किसानों के लिए AAP की 10 मांगें क्या?

12 घंटे मुफ्त बिजली, तुरंत रिहाई; गुजरात के किसानों के लिए AAP की 10 मांगें क्या?

संक्षेप:

आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल से लिखा कि गुजरात का खेड़ूत समाज भाजपा की 30 साल की तानाशाही सरकार से परेशान हो चुका है। उन्हें उनकी फसलों का उचित दाम तक नहीं मिल रहा है, जिस वजह से खेड़ूत भाई आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं।

Dec 16, 2025 12:32 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
share Share
Follow Us on

दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद से आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव की तैयारियों अभी से लग गए हैं। चुनाव को डेढ़ साल से ज्यादा का वक्त है पर केजरीवाल और उनकी टीम अभी से सक्रिय है। इस बीच आज आप ने गुजरात के किसानों के हक में भूपेंद्र सरकार से 10 मांगें रखी हैं। इनमें 12 घंटे मुफ्त बिजली, गन्ना का समय पर भुगतान, समय पर खाद के साथ जेल में बंद किसानों की तुरंत रिहाई शामिल है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आप ने क्या कहा?

आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल से लिखा कि गुजरात का खेड़ूत समाज भाजपा की 30 साल की तानाशाही सरकार से परेशान हो चुका है। उन्हें उनकी फसलों का उचित दाम तक नहीं मिल रहा है, जिस वजह से खेड़ूत भाई आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। खेड़ूतों की समस्याओं की तरफ़ सरकार का ध्यान लाने और उसके समाधान के लिए आम आदमी पार्टी प्रदेश के 8,000 गांव में जाकर 80,000 किसानों से मिली और 10 सूत्रीय मांगों पर हस्ताक्षर करवाए। आज इन्हीं मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी, गुजरात का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल रहा है और उन तक किसानों की आवाज पहुंचा रहा है।

AAP की 10 मांगें क्या हैं?

1. सभी APMC मंडियों में ‘भाव कटौती प्रथा’ को तुरंत खत्म किया जाए और इसमें शामिल लोगों को जेल भेजा जाए

2. किसानों को अपनी उपज APMC मंडियों के बजाय गोदामों या फैक्ट्रियों में ले जाने के लिए मजबूर ना किया जाए

3. पूरे गुजरात में बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों/बटाईदारों को ₹50,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाए और यह राशि एक महीने के भीतर दी जाए

4. डेयरी किसानों को सभी डेयरी संघों द्वारा दूध के दाम का अंतर, समय पर और सीधे उनके बैंक खातों में दिया जाए

5. किसानों को प्रतिदिन 12 घंटे मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाए

6. हड़दड़ और साबर डेयरी आंदोलनों के दौरान किसानों पर दर्ज पुलिस केस वापस लिए जाएं और जेल में बंद किसानों को तुरंत रिहा किया जाए

7. सरकार द्वारा सभी फसलों की खरीद MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर सुनिश्चित की जाए

8. किसानों को पर्याप्त मात्रा में और समय पर खाद उपलब्ध कराई जाए

9.. गन्ना किसानों के बकाया भुगतान तुरंत किए जाएं और बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू किया जाए

10. CCI द्वारा कपास की खरीद दिसंबर के बजाय 1 अक्टूबर से शुरू की जाए

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Gujarat News AAP Bhupendra Patel

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।