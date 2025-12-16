12 घंटे मुफ्त बिजली, तुरंत रिहाई; गुजरात के किसानों के लिए AAP की 10 मांगें क्या?

संक्षेप: आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल से लिखा कि गुजरात का खेड़ूत समाज भाजपा की 30 साल की तानाशाही सरकार से परेशान हो चुका है। उन्हें उनकी फसलों का उचित दाम तक नहीं मिल रहा है, जिस वजह से खेड़ूत भाई आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं।

दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद से आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव की तैयारियों अभी से लग गए हैं। चुनाव को डेढ़ साल से ज्यादा का वक्त है पर केजरीवाल और उनकी टीम अभी से सक्रिय है। इस बीच आज आप ने गुजरात के किसानों के हक में भूपेंद्र सरकार से 10 मांगें रखी हैं। इनमें 12 घंटे मुफ्त बिजली, गन्ना का समय पर भुगतान, समय पर खाद के साथ जेल में बंद किसानों की तुरंत रिहाई शामिल है।

आप ने क्या कहा? आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल से लिखा कि गुजरात का खेड़ूत समाज भाजपा की 30 साल की तानाशाही सरकार से परेशान हो चुका है। उन्हें उनकी फसलों का उचित दाम तक नहीं मिल रहा है, जिस वजह से खेड़ूत भाई आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। खेड़ूतों की समस्याओं की तरफ़ सरकार का ध्यान लाने और उसके समाधान के लिए आम आदमी पार्टी प्रदेश के 8,000 गांव में जाकर 80,000 किसानों से मिली और 10 सूत्रीय मांगों पर हस्ताक्षर करवाए। आज इन्हीं मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी, गुजरात का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल रहा है और उन तक किसानों की आवाज पहुंचा रहा है।

AAP की 10 मांगें क्या हैं? 1. सभी APMC मंडियों में ‘भाव कटौती प्रथा’ को तुरंत खत्म किया जाए और इसमें शामिल लोगों को जेल भेजा जाए

2. किसानों को अपनी उपज APMC मंडियों के बजाय गोदामों या फैक्ट्रियों में ले जाने के लिए मजबूर ना किया जाए

3. पूरे गुजरात में बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों/बटाईदारों को ₹50,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाए और यह राशि एक महीने के भीतर दी जाए

4. डेयरी किसानों को सभी डेयरी संघों द्वारा दूध के दाम का अंतर, समय पर और सीधे उनके बैंक खातों में दिया जाए

5. किसानों को प्रतिदिन 12 घंटे मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाए

6. हड़दड़ और साबर डेयरी आंदोलनों के दौरान किसानों पर दर्ज पुलिस केस वापस लिए जाएं और जेल में बंद किसानों को तुरंत रिहा किया जाए

7. सरकार द्वारा सभी फसलों की खरीद MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर सुनिश्चित की जाए

8. किसानों को पर्याप्त मात्रा में और समय पर खाद उपलब्ध कराई जाए

9.. गन्ना किसानों के बकाया भुगतान तुरंत किए जाएं और बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू किया जाए