हमारे फेसबुक और इंस्टा अकाउंट ब्लॉक कर दिए; भाजपा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में AAP
गुजरात में आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनका आरोप है कि निकाय चुनाव से ठीक एक दिन पहले सरकार के निर्देश पर उनके फेसबुक और इंस्टा अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए।
आम आदमी पार्टी (आप) की गुजरात यूनिट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने गुजरात निकाय चुनावों से ठीक एक दिन पहले पार्टी का फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज ब्लॉक करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आप की याचिका पर केंद्र, गुजरात सरकार और मेटा प्लेटफॉर्म्स से जवाब मांगा है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
आप की ओर से वरिष्ठ वकील शादान फरासत ने अदालत में कहा कि पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b) के तहत ब्लॉक किया गया। बार एंड बेंच में छपि रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने दलील दी कि यह धारा केवल सोशल मीडिया कंपनियों को 'सेफ हार्बर' सुरक्षा देती है, लेकिन इससे पूरे अकाउंट को ब्लॉक करने का अधिकार नहीं मिल जाता। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि हमारा पूरा पोर्टल ही गायब हो गया।
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मुद्दा पहले से चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ के सामने लंबित है, इसलिए इस याचिका को भी उसी के साथ जोड़ा जा सकता है। हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से अंतरिम राहत की मांग की गई है। फरासत ने कहा कि गुजरात यूनिट के सोशल मीडिया अकाउंट पहले ही बंद हो चुके हैं, जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है।
अदालत ने केंद्र से जवाब मांगा
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार, गुजरात सरकार और मेटा से जवाब मांगा और मामले को लंबित केस के साथ जोड़ दिया। यह याचिका पार्टी की गुजरात इकाई के सचिव अनूप शर्मा की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि मेटा ने पार्टी को जानकारी दी है कि भारत सरकार या कानून प्रवर्तन एजेंसियों के नोटिस के आधार पर अकाउंट्स पर भारत में रोक लगाई गई है।
आरोप
आप का आरोप है कि इस मामले में न तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, न गुजरात सरकार या पुलिस और न ही मेटा ने कोई आधिकारिक आदेश, कारण या पूर्व सूचना दी। याचिकाकर्ता के मुताबिक, यह कार्रवाई चुनाव प्रचार के दौरान गुजराती फिल्मों की क्लिप इस्तेमाल करने को लेकर आई कॉपीराइट शिकायतों के बाद हुई। आप ने अदालत में कहा कि किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के पूरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक करना राजनीतिक अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा हमला है। पार्टी ने दावा किया कि इस तरह की कार्रवाई विपक्ष की आवाज दबाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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