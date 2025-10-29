गुजरात में AAP का दावा- भाजपा के 7 हजार कार्यकर्ता और नेता केजरीवाल संग जुड़े

संक्षेप: गुजरात में अगले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी (AAP) भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने गढ़ में अपनी ताकत बढ़ा रही है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी ने दावा किया है कि भाजपा के 7 हजार कार्यकर्ताओं और कई नेताओं ने 'आप' का दामन थाम लिया है।

गुजरात में अगले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी (AAP) भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने गढ़ में अपनी ताकत बढ़ा रही है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी ने दावा किया है कि भाजपा के 7 हजार कार्यकर्ताओं और कई नेताओं ने 'आप' का दामन थाम लिया है। गुजरात के छोटा उदयपुर में आप ने शक्ति प्रदर्शन किया।

गुजरात जोड़ो जनसभा में हजारों लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और भाजपा और कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इस जनसभा में डेढियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा, जिला अध्यक्ष राधिका राठवा, विधानसभा प्रभारी विनुभाई राठवा और छात्र नेता युवराजसिंह जाडेजा मंच पर मौजूद रहे। पार्टी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि कार्यक्रम के दौरान भाजपा के चालू कारोबारी अध्यक्ष राजेश राठवा, कई पूर्व सरपंच, कांग्रेस के पूर्व तालुका पंचायत सदस्य और 7 हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। यह पार्टी के लिए छोटा उदयपुर में अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है।

चैतर वसावा ने नए साथियों का स्वागत पारंपरिक खेस पहनाकर किया और कहा कि अब गुजरात में ईमानदार राजनीति की नई कहानी लिखी जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में घोषणा की कि आम आदमी पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी और स्थानीय चुनाव अकेले लड़ेगी। उनका कहना था कि अब जनता को पारंपरिक पार्टियों के भ्रष्टाचार और वादाखिलाफी से आज़ादी चाहिए, और AAP यही बदलाव लेकर आई है।