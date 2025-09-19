A young man kidnapped a girl from Gujarat and was found 2700 km away in Assam गुजरात की बेटी को 2700 किमी दूर असम से बचाकर लाई पुलिस, मंत्री बोले-यहां लव जिहाद के लिए जगह नहीं, Gujarat Hindi News - Hindustan
A young man kidnapped a girl from Gujarat and was found 2700 km away in Assam

गुजरात की बेटी को 2700 किमी दूर असम से बचाकर लाई पुलिस, मंत्री बोले-यहां लव जिहाद के लिए जगह नहीं

पुलिस अधीक्षक वासमसेट्टी ने बताया कि असम पहुंचने पर युवती को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने परिवार से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसे वापस ले आई। अधिकारी ने बताया कि युवक को गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि पीड़िता नाबालिग नहीं है।

Sourabh Jain भाषा, अहमदाबाद, गुजरातFri, 19 Sep 2025 05:35 PM
गुजरात पुलिस को उस वक्त एक बड़ी सफलता मिली जब उसने कथित लव जिहाद के जाल में फंसी गांधीनगर की 20 वर्षीय युवती को 2700 किलोमीटर दूर असम के एक सुदूर गांव में ढूंढ निकाला और उसे बचाकर ले आई। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। संघवी के कार्यालय की तरफ से इस बारे में जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि पुलिस को इस मामले की जानकारी तब मिली जब युवती के पिता ने बेटी की गुमशुदगी के बारे में शिकायत दर्ज कराई। इसके लिए वह गांधीनगर के पुलिस अधीक्षक रवि तेजा वासमसेट्टी के पास पहुंचे और उनसे मिलकर बेटी के साथ लव जिहाद होने का शक जताते हुए उसके लापता होने की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने सोइफ अब्दुल मनाफुद्दीन नाम के युवक पर बेटी को भगाकर ले जाने का आरोप लगाया।

पुलिस को आरोपी की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सोइफ अब्दुल मनाफुद्दीन उनके घर के पास ही किराये पर रहता था और गांधीनगर शहर के एक होटल में हाउसकीपिंग सुपरवाइजर के रूप में काम करता था। उन्होंने पुलिस को बताया कि युवक ने उनकी बेटी को प्रेम जाल में फंसाया और परिवार के सदस्यों की जानकारी के बिना उसे हवाई जहाज से असम ले गया।

विज्ञप्ति में आगे बताया गया कि, ‘चूंकि आरोपी ने असम पहुंचने के बाद अपने मोबाइल फोन को ‘फ़्लाइट मोड’ पर डाल दिया था और उसका इस्तेमाल सिर्फ वाई-फाई कॉलिंग के लिए कर रहा था, इसलिए उसकी लोकेशन की सटीक जगह का पता लगाना बेहद मुश्किल था। ऐसे में तमाम चुनौतियों के बावजूद, गांधीनगर पुलिस की एक टीम असम के होजई जिले के एक गांव से लड़की और उस युवक को ढूंढने में कामयाब रही।’ इसके बाद लड़की को गुरुवार को युवक के कब्जे से मुक्त करा लिया गया और शुक्रवार को उसे उसके परिवार से मिला दिया गया।

इस बारे में एक बयान जारी करते हुए गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने एक बयान में कहा, ‘गुजरात में लव जिहाद के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस ऐसे अपराधों में शामिल हर अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मैं गांधीनगर पुलिस को उसके सराहनीय कार्य के लिए बधाई देता हूं।

बता दें कि 'लव जिहाद' एक शब्द है जिसका इस्तेमाल हिंदू संगठनों द्वारा मुस्लिम वर्ग के उन पुरुषों के लिए किया जाता है, जो कि हिंदू महिलाओं को विभिन्न तरीकों से प्रेमजाल में फंसाकर उनका ब्रेनवॉश करते हुए उन्हें भगाकर ले जाते हैं, और फिर उनका धर्मांतरण करते हुए उनके साथ शादी करते हैं, या फिर शादी के जरिए उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाते हैं हुए उन्हें यातनाएं देते हैं।

Gujarat News

