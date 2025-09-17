गुजरात में महिला ने तिरंगा में लगाई आग, गिरफ्तारी के बाद क्या वजह सामने आई?

तिरंगा झंडा जलाने का मामला 15 सितंबर को शहर के अमरोली इलाके से सामने आया था। इसके बारे में तब पता चला, जब एक वीडियो सामने आया, जिसमें कथित तौर पर एक महिला जमीन पर पड़े तिरंगा झंडे में आग लगाती हुई दिखाई दे रही थी।

गुजरात के सूरत से राष्ट्रीय ध्वज को जलाने का मामला सामने आया है। तिरंगा झंडा को जलाने के आरोप में बुधवार को 37 वर्षीय महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि महिला संभवतः मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त है। इसके चलते उसने इस तरह का कदम उठाया था।

तिरंगा झंडा जलाने का मामला 15 सितंबर को शहर के अमरोली इलाके से सामने आया था। इसके बारे में तब पता चला, जब एक वीडियो सामने आया, जिसमें कथित तौर पर एक महिला जमीन पर पड़े तिरंगा झंडे में आग लगाती हुई दिखाई दे रही है।

वीडियो में महिला अपने घर के पास एक संकरी गली में एक छोटा तिरंगा लहराती हुई दिखाई दे रही है लेकिन अचानक, वह पलटती है और जमीन पर पड़े राष्ट्रीय ध्वज को आग में डाल देती है। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा व्यक्ति महिला को ऐसा न करने के लिए कहता है।

एक अधिकारी ने प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए बताया कि सोनी ठठेरा नाम की आरोपी महिला को यह पता नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अमरोली थाने के निरीक्षक जेबी वन्नार ने बताया, “सोनी उत्तर प्रदेश की मूल निवासी है और अपने पति के साथ रहती हैं, जो एक फैक्टरी में काम करते हैं।”