गुजरात में ट्रक और रोड रोलर में भीषण भिड़ंत, 3 मजदूरों और 1 इंजीनियर की मौत
यह हादसा ट्रक और रोड रोलर के बीच हुई भीषण भिड़ंत के बाद हुआ है। यह हादसा मोतीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक होटल के सामने हुआ। पुलिस ने लापरवाही से मौत और गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच जारी है।
गुजरात के साबरकांठा से दर्दनाक हादसे में 3 मजदूरों और 1 इंजीनियर की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। यह हादसा ट्रक और रोड रोलर के बीच हुई भीषण भिड़ंत के बाद हुआ है। यह हादसा मोतीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक होटल के सामने हुआ। पुलिस ने लापरवाही से मौत और गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच जारी है।
ए-डिवीजन पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के अनुसार, ट्रक ने नेशनल हाईवे पर मरम्मत के काम में लगे एक रोड रोलर को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पहचान पश्चिम बंगाल के रहने वाले इंजीनियर असीम मजमुदार और गुजरात के महिसागर जिले के रहने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले 3 मजदूरों के तौर पर हुई है। इनके नाम हैं- सोमाभाई नायक, भेमाभाई नायक और रघुभाई नायक। FIR के अनुसार, रोलर का ड्राइवर साहद बाबूलाल हादसे में घायल हो गया।
यह शिकायत मृतक मजदूर सोमाभाई नायक के बेटे ने दर्ज कराई है, जिन्होंने बताया कि उनका परिवार पिछले एक साल से उदयपुर-अहमदाबाद हाईवे पर मजदूरी कर रहा था। घटना वाली रात, उनके परिवार के ज़्यादातर सदस्य घर लौट गए थे, जबकि उनके पिता और कुछ दूसरे मजदूर गड्ढे ठीक करने के लिए वहीं रुक गए थे।
पुलिस ने मौके से भागे ट्रक ड्राइवर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) (लापरवाही से मौत), 105 (गैर-इरादतन हत्या), 281 (रैश ड्राइविंग), और 125(A) (जान या निजी सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं।
