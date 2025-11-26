गुजरात में ट्रक और रोड रोलर में भीषण भिड़ंत, 3 मजदूरों और 1 इंजीनियर की मौत

संक्षेप: यह हादसा ट्रक और रोड रोलर के बीच हुई भीषण भिड़ंत के बाद हुआ है। यह हादसा मोतीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक होटल के सामने हुआ। पुलिस ने लापरवाही से मौत और गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच जारी है।

गुजरात के साबरकांठा से दर्दनाक हादसे में 3 मजदूरों और 1 इंजीनियर की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। यह हादसा ट्रक और रोड रोलर के बीच हुई भीषण भिड़ंत के बाद हुआ है। यह हादसा मोतीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक होटल के सामने हुआ। पुलिस ने लापरवाही से मौत और गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच जारी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ए-डिवीजन पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के अनुसार, ट्रक ने नेशनल हाईवे पर मरम्मत के काम में लगे एक रोड रोलर को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पहचान पश्चिम बंगाल के रहने वाले इंजीनियर असीम मजमुदार और गुजरात के महिसागर जिले के रहने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले 3 मजदूरों के तौर पर हुई है। इनके नाम हैं- सोमाभाई नायक, भेमाभाई नायक और रघुभाई नायक। FIR के अनुसार, रोलर का ड्राइवर साहद बाबूलाल हादसे में घायल हो गया।

यह शिकायत मृतक मजदूर सोमाभाई नायक के बेटे ने दर्ज कराई है, जिन्होंने बताया कि उनका परिवार पिछले एक साल से उदयपुर-अहमदाबाद हाईवे पर मजदूरी कर रहा था। घटना वाली रात, उनके परिवार के ज़्यादातर सदस्य घर लौट गए थे, जबकि उनके पिता और कुछ दूसरे मजदूर गड्ढे ठीक करने के लिए वहीं रुक गए थे।