गुजरात में पालतू कुत्ते की वजह से गई पुलिस इंस्पेक्टर की जान, डॉग लवर्स को अलर्ट करने वाली खबर

गुजरात से डॉग लवर्स को अलर्ट करने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी की छोटी सी गलती के चलते उनकी जान चली गई। कुत्ते के नाखून से लगी खरोंच को उन्होंने मामूली समझ लिया और यही गलती उनकी जान पर भारी पड़ी।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद, गुजरातTue, 23 Sep 2025 04:26 PM
गुजरात के अहमदाबाद शहर से सभी को अलर्ट करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर की जान अपने पालतू कुत्ते की वजह से चली गई। दरअसल उन्हें रेबीज हो गया था और करीब 5 दिन चले इलाज के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि उन्हें कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज नहीं हुआ था, बल्कि वह तो अपने पालतू डॉगी के नाखून काट रहे थे, इसी दौरान उसके नाखून से उन्हें खरोंच लग गई थी, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और यही गलती उनकी जान पर भारी पड़ गई। मृत अधिकारी का नाम वनराज मंझरिया है, जो कि अहमदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम में निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे।

एक गुजराती समाचार चैनल की रिपोर्ट के अनुसार मृत इंस्पेक्टर के पास जर्मन शेफर्ड नस्ल का एक पालतू कुत्ता है, जिसका नाखून उन्हें पिछले हफ्ते लग गया था। उन्होंने अपने डॉगी का सभी तरह का वैक्सीनेशन करवा रखा है, इसलिए जब उन्हें खरोंच लगी तो उन्होंने इस बात का तनाव नहीं लिया और यह सोचकर कि कुत्ते ने काटा नहीं है, सिर्फ उसका नाखून लगा है, वह डॉक्टर के पास नहीं गए और ना ही एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई।

हालांकि इस घटना के कुछ दिन बाद जब उनकी हालत अचानक बिगड़ने लगी और रेबीज के लक्षण नजर आने लगे तो परिजन उन्हें शहर के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक केडी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर 5 दिन तक उनका इलाज किया गया और हर संभव कोशिश करने के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। रविवार रात उनकी तबीयत बेहद बिगड़ गई और सोमवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। जिसके बाद उनके परिवार और पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृत इंस्पेक्टर मंझरिया मूल रूप से प्रदेश के अमरेली जिले के रहने वाले थे। करीब 24 साल पहले सन् 2001 में वह पुलिस विभाग में एसआई के पद पर भर्ती हुए थे। वह वर्तमान में अहमदाबाद पुलिस के नियंत्रण कक्ष में एडमिन पुलिस निरीक्षक के पद पर काम कर रहे थे।

विशेषज्ञों का कहना है कि रेबीज वायरस संक्रमित जानवर की लार (सलाइवा) में रहता है। जब कोई जानवर किसी को काटता है, तो यह वायरस घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और नर्वस सिस्टम (केंद्रीय तंत्रिका तंत्र) पर हमला करता है। फिर इसके माध्यम से यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी तक पहुंच जाता है। वहां तक पहुंचने में उसे 3 से 12 हफ्ते लगते हैं, इसे 'इन्क्यूबेशन पीरियड' कहा जाता है।

